Kiyomi Watanabe, 2 pang judoka nag-iipon ng puntos sa Paris Games

UMAASA ang pamunuan ng Philippine Judo Federation (PJF) na maisasakatuparan ng tatlong national athlete na sina Tokyo Olympian Kiyomi Watanabe at Southeast Asian Games medalists Shugen at Keisei Nakano na makakuha ang mga ito ng kinakailangang puntos sa mga nakalinyang Olympic Qualifying Tournaments upang umangat ang ranggo patungo sa 2024 Paris Olympics.

Kasalukuyang may tangan na Continental Quota ang 27-anyos na Filipino-Japanese na si Watanabe na 353 puntos para sa 74th place, na puntiryang makabawi sa maagang pagkalaglag sa Tokyo Olympic Games sa women’s under-63kgs half-middleweight category preliminary round.

Dalawang sunod ring hindi nakasalang sa biennial meet si Watanabe sa parehong 2021 Vietnam Games at 2023 Cambodia meet noong Mayo 2023 dahil sa pagpapagaling sa kanyang tinamong mga injury.

Sangkaterbang partisipasyon naman ang kinakailangang kaharapin ng magkapatid na Nakano upang makaangat pa sa rankings sa Olympic quota. Nakalagay sa 105th place ang two-time SEA Games champion na si Shugen hawak ang 334 points sa men‘s under-66kgs class, habang malayo naman sa 118th place si Keisei tangan ang 278 puntos sa men’s under-73kgs division.

“The three persons are still pushing to qualify, but closest to being qualified is either Keisei or Kiyomi,” pahayag ni PFJ secretary-general David Carter sa mensahe nito sa Abante Sports kahapon. “They continue to join Olympic Qualifying events such as the Tashkent Grand Slam, and the other after that.”

Nakalinya ring salihan ng tatlong Filipino-Japanese ang Tbilisi Grand Slam simula Marso 22-24 sa Tbilisi, Georgia at ang Antalya Grand Slam sa Marso 29-31 sa Antalya, Turkey.

Maaari ring makakuha ng puntos ang mga ito sa Dushanbe Grand Slam sa Mayo 3-5 sa Dushanbe, Tajikistan at Qazaqstan Barysy Grand Slam sa Mayo 10-12 sa Astana, Kazakhstan.

Gayunman, inamin ni Carter na mas malaki ang tsansang makapasok sa Olympiad si Watanabe o si Keisei, kung saan magtatapos ang qualification period sa Hunyo 23. Mayroon lamang nakalaan na 10 judoka kada kasarian para sa Asian Region, habang mayroong 17 judokas ang makakapasok sa proseso ng kwalipikasyon.

(Gerard Arce)