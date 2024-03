Karera Tips Ni JP Gonzales

Marso 15, 2024 – Biyernes

Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 3 Vezzali, 1 Golden Opportunity, 2 Tanging Ikaw, 4 Watch Bell

R02 – 6 Magnolia Ashley, 5 Daginding, 3 Marangal, 8 Fantastic Silver

R03 – 7 Jubilum, 6 Golden Sunrise, 8 Take A Chance, 1 Oktubre Katorse

R04 – 3 Full Control, 7 Save My Savings, 8 Moon River, 5 Año Noventa Y Seis

R05 – 7 Papa Ohh Mamaw, 12 High Honours, 6 Mythic Layla, 9 The Price Is Right

R06 – 7 Malita, 9 Calle Loreto, 5 Galloping Ghost, 4 Compassion

R07 – 6 Yakapin Mo Ako, 7 Jambo, 8 Successful Affair, 9 Barayong

R08 – 11 Snow White, 1 Bocaue Rivertown, 5 Malabon King, 6 Iris

Solo Pick: Vezzali, Magnolia Ashley, Jubilum, Full Control, Papa Ohh Mamaw

Longshot: Yakapin Mo Ako, Snow White