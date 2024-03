Nakatanggap ng 541.66 milyong Distributed Denial-of-Service (DDoS) attack ang website ng Kamara de Representantes noong Miyerkoles.

Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco mula alas-8:00 at alas-9:00 nang umaga noong Miyerkoles ay naka-pagtala ng 53.72 milyong DDoS attack ang website ng Kamara. Nanggaling umano ang pag-atake sa Indonesia, Estados Unidos, Columbia, India at Russian Fe¬deration subalit maaari umanong hindi ito totoo dahil maaaring gumamit ng virtual private network (VPN) ang mga hacker upang maitago ang kanilang tunay na kinaroroonan.

“And at 2:52 pm yesterday (March 13), a whopping 487.93 million attacks were also recorded, from sources in Tunisia, Thailand and Greece, which again may not be accurate, which brings the total amount of attacks to 541.66 million,” dagdag pa ni Velasco.

Layunin ng DDoS attack na maparalisa ang target nitong website upang hindi mabuksan ng ibang nais gumamit.

“The ICTS Team has assured us that they have blocked and managed all of these attacks through the Cloudflare service, displayed an “under maintenance notice,” restarted the servers and continued normal operations. It has also been reported to the DICT (Department of Information and Communica-tion Technology),” sabi pa ng opisyal.

Ayon sa ICTS, sinabi ni Velasco na wala ng nakitang unusual internet activity matapos ang insidente.

Nanawagan si Velasco sa DICT na imbestigahan ang insidente at alamin ang tunay na pinanggali¬ngan ng pag-atake. (Billy Begas)