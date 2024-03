Ka Rex markado sa 4-Cock Derby

MULING masisilayan ang mga ‘siyapol-poging’ manok ni Ka Rex Cayanong dahil lalahok ito sa 4-Cock Derby na bibitawan sa ruweda ng New Antipolo Coliseum ngayong Biyernes.

Makikipagsanib-puwersa si former Big Event Derby champion Cayanong kay Sandy Tan upang puntiryahin ang korona sa P500,000 guaranteed prize na palaban at host ni Raymond Burgos.

Ilan sa mga markadong manok na kalahok ay ang warrior ni Cayanong sa event na nakalaan ang P300,000 sa magkakampeon habang makakatanggap ang winning handler at gaffer ng P30,000 at P20,000, ayon sa pagkakasunod.

Kabilang sa mga naghanda ng mga panlaban nina Cayanong at Tan ay sina Roland “BeBe” Querubin, Sandy “JonJon” Tan, Ramon “Kulot” Querubin at Ronald Tapar.

May sharing na P80,000 sa lahat ng makaka-three points habang tig-P10,000 sa first hanggang seventh fastest kill.

Ang submission of weight ay ginanap kahapon kung saan ay 1.9 kgs hanggang 2.450 kgs ang puwedeng isali na panlaban sa derby na promoted naman nina Boss Manny at Boss Maynard habang katulong sina Bong at Relan.

Para sa reservation ng cock houses ay makipag-ugnayan kay Kuya Ricky (0947-9873176).

(Elech Dawa)