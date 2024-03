Jane de Leon ‘pinahanginan’ boobey sa Singapore

Sana all ‘mini fan’ na lang.

‘Yan nga ang mababasa mong chika sa Instagram post ni Jane de Leon tungkol sa panonood niya ng concert ni Taylor Swift sa Singapore.

Eh kasi naman, saan ba nilagay ni Jane ang mini fan na `yon habang kumakanta, sinasabayan si Taylor Swift?

“’Yung fan bat nasa ano?”

“Mih gusto ko ‘yung teknik kung saan ilalagay ‘yung portable fan hahahaha.”

“Darna bakit mo naman nilagay doon ‘yung mini fan?”

“‘Yung rechargeable fan talaga eh. A rechargeable fan on image #4.”

“Ante naman ‘yung mini fan.”

Well, sa bandang boobs nga kasi nilagay ni Jane ang mini fan. Yes, sa pagitan ng kanyang dalawang boobey, o mini fan, kaya ganun na lang ang inggit ng mga boylet.

Wish nga nila, sana naging fan na lang sila, para safe na safe sila sa lugar na `yon. Kaloka!

Anyway, heto naman ang chika ni Jane sa experience niya sa panonood ng Taylor Swift concert.

“After a year of waiting, it finally happened! I had the incredible opportunity to witness Taylor Swift’s electrifying live on stage performance.

“Taylor and her music were both enchanting. It was surreal.

“Nakakaiyak and overwhelming at the same time.

“The process wasn’t easy coz I went through so many challenges before finally getting on board. It was all sweat and tears.

“Despite the hardships, I am grateful for the lessons learned and the growth experienced. Grateful too to my concert buddy, my bestfriend @ellemendoza_ for navigating these obstacles by my side.

“Sharing my ERAS Tour concert experience in Singapore with you was truly special.”

Ay, bongga! Ano kaya ang iniyakan ni Jane?