Grandmaster Darwin Laylo tigasin katapat sa Open Rapid

NAKATAKDANG tumulak ng piyesa si Grandmaster Darwin Laylo sa Open Rapid Chess Tournament na magsisimula sa Marso 23 sa Level 3 Robinsons Malls Galleria Center sa Ortigas, Quezon City.

Paniguradong mapapalaban si Chess Olympiad veteran Laylo sa ibang woodpushers na kasali katulad ni 13-time national champion GM Rogelio “Joey” Antonio.

Ang nasabing event ay may seven rounds Swiss System at ipatutupad ang 10 minutes plus five seconds increment per move.

Maliban kay former Philippine Sportswriters Association (PSA) awardee Antonio, ang ibang posibleng magbigay ng magandang laban kay Laylo ay sina International Masters Rolando Nolte, Angelo Young at Ronald Bancod.

Ang iba pang naghayag ng pagsali ay sina IM Efren Bagamasbad, NMs Michael Gotel at Jose Aquino, FMs Christopher Castellano at Noel Dela Cruz.

Markado si third seed Laylo sa nasabing event na may basbas ng National Chess Federation of the Philippines (NCFP) kaya naman puspusan na ito sa kanyang paghahanda para matapatapan ang husay ng makakatunggali.

(Elech Dawa)