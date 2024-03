Nalilito si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa paiba-ibang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte patungkol sa isyu ng Charter change (Cha-cha).

Sinabi ng pangulo na hindi niya maintindihan kung ano talaga ang gusto ng dating presidente sa isinusulong na pag-amiyenda sa Konstitusyon kaya ti¬tingnan nito kung ano ba talaga ang ipinupunto nito.

“Nako-confuse kasi ako kay PRRD kung bakit papalit-palit e. So I’ll have to examine it further really kasi very kulang ang naririnig na balita at ang kanyang mga remarks,” anang pangulo.

Naunang inihayag ni dating Presidente Duterte na kaya pabor umano si Pangulong Marcos Jr. sa Cha-cha dahil ito ang nag-tutulak para sa term extension kagaya ng ginawa ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr.

Ayon sa presidente, bawat salita ng kanyang pinalitang lider ay paiba-iba kaya titingnan niya para ma-kuha kung ano ang talagang gusto nito.

“So, tingnan ko muna kung ano ba talaga ang sinabi para maintindihan ko dahil hindi ko talaga naintindihan kasi parang naiiba. Bawat salita niya iba. So, I will try to make sense of it,” dagdag ng pa-ngulo. (Aileen Taliping)