Cristine Reyes balik-Kapamilya

Nagsimula na ang taping ng upcoming political drama teleserye na ‘Pamilya Sagrado’ sa Baguio City.

Ito raw ang biggest teleserye ng ABS-CBN kaya tutukan daw ito ni Chief Operating Officer for Broadcast Cory Vidanes at pinagbabawal daw ang mga dalaw sa set.

Dahil nga pangmalakasan ang teleserye na ito kaya bongga ang powerhouse cast nito na na-reveal nung media launch nila noong January.

Pero ang chika ay madagdagan pa ang nasabing powerhouse cast na pinangungunahan nina Piolo Pacual, Kyle Echarri, at Grae Fernandez dahil sa pagpasok ng dalawang artist ng Viva na sina Bela Padilla at Cristine Reyes.

Si Bela nga ay nakasama sa first taping day sa Baguio at nagbahagi pa siya ng photos sa kanyang Instagram story kung saan nagpasalamat siya sa mga naka-work niya.

Sey niya, “Paaack up. I havent enjoyed a first taping day like I did today in soo long. Thank you, direk @lawfajardo @carlmerced @piolo_pascual @missmylenedizon.”

Ang ‘Sagrado Pamilya’ ay ang pagbabalik ni Bela sa teleserye after five years. Ang huli pa niyang teleserye ay ang ‘Sino ang Maysala?: Mea Culpa.’

Habang si Cristine Reyes naman ay ito ang pagbabalik niya sa ABS-CBN dahil huli siyang napanood sa mga serye ng TV5.

Excited na ang mga Kapamilya viewers na mapanood ang tapatan nina Cristine, Bela, at Shaina Magdayao sa ‘Pamilya Sagrado’.

Bonggels!