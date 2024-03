Ipinag-utos ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pagsasagawa ng imbestigasyon kaugnay ng pagtatayo at operasyon ng isang resort sa Chocolate Hills, isang government-declared protected area at isa sa idineklarang World Heritage site ng UNESCO.

Sa isang press conference, sinabi ni House Deputy Majority Leader at ACT-CIS party-list Rep. Erwin Tulfo na hindi nagustuhan ng liderato ng Kamara ang pagtatayo ng Captain’s Peak Resort sa Chocolate Hills sa Bohol.

“Hindi rin po nagustuhan ng House leadership po iyon. I’ve been communicating with the Speaker… na-pag-uusapan po at nasabi ko na po sa kanya, magpa-file po tayo ng inquiry regarding this matter,” sabi ni Tulfo.

“Hindi po nagustuhan po ng liderato iyon, kasi number one, iyon po ay dineklara ng National Heritage. Kahit ano pa hong palusot, daldal po nang daldal sa social media, iyong kanilang manager doon na si Ms. Sablay… o Sablan, eh sinasabi niya hindi naman daw nila ginalaw iyong Chocolate Hills.”

“The mere fact na nandoon ka, tiningnan ko nga hindi nga ho nila ginalaw, nasa gitna sila ng dalawang hill, sinira ho nila iyong view. Actually, para makita mo ng maganda iyong hill na iyan, may aakyatin kang parang tore para makikita mo ngayon. Panget na hong tingnan,” dagdag pa nito.

Inihalintulad din ni Tulfo ang Captain’s Peak Resort sa kulugo na tumubo sa mukha.

“‘Pag nasa aerial shots ka, ang pangit din, para siyang kulugo, ‘di ba. Tumubong kulugo sa mukha mo, okay. So ang pangit ho eh kahit ano hong palusot,” sabi ng mambabatas.

Bukod sa mga lokal na pamahalaan, sinabi ni Tulfo na ipatatawag sa pagdinig ng Department of Envi-ronment and Natural Resources at ang Land Registration Authority. (Billy Begas/Eralyn Pra-do)