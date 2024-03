Belle Mariano pasabog collab sa Ben&Ben

Ang bongga naman ni Belle Mariano, sunod-sunod ang projects at achievements niya!

After nga nila mabigyan ni Donny Pangilinan ng stars sa Walk of Fame, nag-trending din at marami ang nag-stream ng song niya with Alexa Ilacad at Francine Diaz na ‘Believing in Magic (Yakap Mo)’ na kasama sa soundtrack ng ‘Star Magical Prom 2024’.

Winner din ang DonBelle at nasa top spot sa X (dating Twitter) ang kanilang partisipasyon sa ‘Star Magical Prom 2024’ nitong Huwebes.

At sa Biyernes nga ay nakaabang na ang solid fans ni Belle sa launching ng official music video ng kantang ‘Autumn’ na collaboration ng aktres at ng sikat na bandang Ben&Ben.

Agad nag-trending ang project na ito ng singer-actress at ng indie folk-pop band ng kambal na sina Paolo at Miguel Benjamin Guico sa social media nang i-post ang nasabing announcement noong Miyerkoles ng gabi.

Nataranta ang DonBelle fans kasi naman busy na sila sa prom night party ng Star Magic nang mabalitaan ang launching ng inaabangang MTV.

Tuloy aligaga ang lahat ng fans, hindi alam kung ano ang uunahing ipa-trend sa X, ‘noh?!

May mga kumalat na short behind-the-scene video na makikitang nakiki-jamming si Belle sa sikat na banda. Patikim ito o teaser ng nasabing kanta kaya mas lalong na-excite ang supporters ng aktres na mapanood ang buong music video at mapakinggan ang angelic voice ng idol nila.

“OMG! Belle x Ben&Ben my fave artists in one music video, surely a collaboration you shouldn’t miss! Exciting.”

“Nakakaiyak naman, so proud of you Belle.”

“Belle’s voice is so exquisite and full of hearts, nakakalma ang boses niya.”

“Sana kantahin nila ito ng live sa ‘ASAP Natin ‘To’, ang gandang panoorin ng collab nila ng live.”

‘Pag tsinek mo nga ang link ng music video sa YouTube ay makikita na marami na agad ang nag-like rito at waiting na, abangers na sila sa pagpe-premiere ng Belle X Ben&Ben song.

In fairness, maganda ang song ha, sure fire hit ito at siguradong magna-number one sa lahat ng digital music streaming platforms worldwide.

Congrats Belle and Ben&Ben!