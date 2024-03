Bela Padilla napasabak sa boksing kina Kyle Echarri, Piolo Pascual

Umamin si Bela Padilla na kinabahan siya nang husto sa unang araw ng taping nila para sa serye na kasama sina Piolo Pascual, at iba pa.

Ganun naman daw talaga siya, na sa kahit anong project na gagawin niya, basta sa unang araw, nakakaramdam siya ng tinatawag nga nilang first day jitters.

At nag-share nga siya sa kung paano ba ang dapat gawin para mawala ang ganung pakiramdam.

“Yesterday it was my first taping day for a new project. And I usually get really bad first day jitters. Like even if I read the script so many times. Even if I trust what I can do, even if I trust my director, my co-actors.

“I think it’s normal that you have nerves on every first day,” kuwento ni Bela.

Pero dahil naniniwala nga siya, na dapat paggising mo pa lang, sinisigaw mo na agad sa isip mo, na magkakaroon ka ng amazing day, mangyayari at mangyayari raw `yon.

Napansin nga niya na kapag ganun ang ginagawa niya kapag gising niya, ganun talaga ang nangyayari sa kanya.

“But because I kept telling myself that it’s gonna be an amazing day, you definitely will have a great experience,” sabi niya.

Super effective nga raw `yon, na kahit may mga hindi masyadong kagandahan na nangyayari, o mangyayari, mananatili ka pa ring positibo.

“Very simple and I hope it works for you guys,” sabi pa ni Bela.

Pero siyempre, malaking tulong din daw na puro mababait, masasarap kasama ang mga nakakasalamuha niya sa taping nila. Na sabi nga niya, “It was an easy set.”

Anyway, makikita naman kung gaano na kakomportable si Bela sa mga kasama niya sa taping.

Aba, napasabak nga agad siya sa suntukan, o boksing, kina Piolo Pascual at Kyle Echarri, ha! At hindi `yon para sa eksena nila, kundi sa totoong buhay.

“Gusto ko lang naman magmuni-muni kanina,” sabi ni Bela, na makikita nga sa video ang pakikipag-sparring niya kina Kyle, Piolo.

“Thank you for the impromptu workout sesh (Piolo, Kyle) in my pangbahay outfit,” sey pa ni Bela.

“Wala kang takas sa set na to!” sabi naman ni Kyle.

Oh, bongga, di ba? Na kahit nagwu-work ka, hindi mo mararamdaman ang pressure, dahil may mga kasama kang mahilig mag-work out.

Bongga!

(Dondon Sermino)