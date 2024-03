Dumating na si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa Czech Republic para sa apat na araw na state visit kasama ang kanyang delegasyon at si First Lady Liza Araneta-Marcos.

Ayon sa Presidential Communications Office, dumating ang PR 001 na sinakyan ng pangulo sa Vaclav Havel Internatio¬nal Airport 5:30 local time o 12:43 am Manila time mula sa kayang working visit sa Ber-lin, Germany.

Maraming nakalinyang aktibidad ang presidente sa kanyang working visit kasama na rito ang pagkikita nila ni Czech Re-public President Petr Pavel.

Bukod sa presidente ng Czech Republic, makikipagulong din ito sa ilan pang matataas na opisyal ng gobyerno kabilang na rito sina Prime Minister Petr Fiala, Senate President Milos Vystrčil at Speaker of the Chamber of Deputies Markéta Pe¬karová Adamová.

Nakatakdang lagdaan ni Pangulong Marcos Jr. ang Joint Communiqué para sa pagtatatag ng labor consultation mechanisms na layuning maiangat ang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Czech Re-public para sa ligtas at maayos na migration ng mga manggagawa Pinoy. (Aileen Taliping)