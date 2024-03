Pinaplantsa sa Kamara de Representantes ang isang panukala na magpaparusa sa road rage.

Sa pagdinig ng House Committee on Transportation, itinulak ni House Deputy Majority Leader at ACT-CIS party-list Rep. Erwin Tulfo ang agarang pagpasa ng panukala.

“We will not condone road rage in our streets,” sabi ni Tulfo. “We are all aware that the consequences of road rage are dire, often resulting in altercations, property damages, assaults, and collisions that cause physical injuries even death.”

Si Tulfo ang may-akda ng House Bill 8991, kung saan parusang anim hanggang 12 taong pagkakaku-long at multang hindi bababa sa P250,000 ang parusa kung ang road rage ay magreresulta sa pagka-matay.

Sinabi ni Tulfo na marami sa 72,000 road crashes na naitala ng Metro¬politan Manila Development Authority noong 2022 ay iniuugnay sa road rage.

“Despite all these, there is no existing legislation that imposes penalties on those who exhibit road rage,” sabi ni Tulfo. (Billy Begas)