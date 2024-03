Ayaw ng BarDa fans: David Licauco bet makatrabaho si Kathryn Bernardo

Marami ang kinilig nang makita ang photo nina David Licauco, Kathryn Bernardo na magkasama, na kuha sa isang fashion show.

At siyempre, may mga nagtanong agad kung possible kaya na magsama sa isang pelikula ang dalawa.

“Ah, I’m a big fan of Kathryn. Noong bata-bata pa ako pinapanood ko ang mga pelikula nila ni Daniel (Padilla). So, I’m super happy to see her as a fan, I guess. And ‘yon…,” sabi ni David.

So, bet din niyang maka-work si Kathryn?

“Oo naman, siyempre. Anything naman na work, gagawin ko `yon!” sagot niya.

At aprub kaya ‘yon kay Barbie Forteza?

“Yes lang tayo!” sagot naman ni Barbie.

Well, wala namang imposible, di ba? Pero sa ngayon, ayaw ng mga BarDa fans `yon, dahil ang pelikula nina Barbie, David ang mas inaabangan nila.

Todo post na nga ang mga faney ng international poster ng movie ng BarDa, ang ‘That Kind Of Love’ na dinirek ni Catherine Amarillo, at prodyus ng PM Productions.

“Soon, ipapalabas na siya this year. Nakapag-dubbing na kami!” sagot ni Barbie.

At siyempre, naibalita na rin nila na pasok sa Spotlight Entries of Jinseo Arigato International Film Festival, Nagoya Yapan, ang movie na ito nina Barbie, David, na magaganap sa May 25-26 2024.

Anyway, super happy rin si David sa pagkukuwento tungkol sa experience niya noong manood ng concert ni Taylor Swift sa Australia.

“Super happy!” sey niya.

May pasalubong ba siya kay Barbie?

“Actually dapat papasalubungan ko siya (Barbie) ng merch, kaya lang sobrang haba ng pila,” sabi ni David.

“Okey lang `yon. Happy ako for him, kasi nga Swiftie siya. Matagal na siyang Swiftie. Alam ko `yung feeling na makita mo ang idol mo finally, ‘di ba? Happy ako for him!” sey naman ni Barbie.

Siyanga pala, abangan sina Barbie, David sa concert nila sa April 5 sa Southview Alliance Church in Calgary, at sa April 7 naman sa Toronto Pavilion, Canada.

Makakasama nila sina Julie Anne San Jose-Rayver Cruz, Bianca Umali-Ruru Madrid.

Bongga! (Dondon Sermino)