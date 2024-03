Nabalitaan na siguro ninyo ang mga pangyayari tungkol kay Pastor Apollo Quiboloy.

Kilala naman ninyo siguro siya. Pastor at founder ng sariling simbahan, ang “Kingdom of Jesus Christ.” President at CEO ng Sonshine media network. At ayon sa kanya, “Son of God” at “Owner of the Universe.”

Dagdag na rin natin sa listahan: Akusado sa mga kaso ng sex trafficking. May warrant sa pangalan ni Quiboloy; dawit ang pangalan niya sa mga kaso ng paglabag sa karapatang pantao at korupsyon.

Sa ibang bansa siguro, si Quiboloy ang madaling masabihan ng “may bulong.” Sino ba namang nasa matinong pag-iisip ang aangkin ng buong universe? Sino ang magdedeklarang anak siya ng Diyos?

Pero hindi dito sa atin. Dito sa atin, kung karismatiko kang tao, kung kaya mong mapaniwala ang marami, kung kaya mong bumuo ng sariling relihiyon (may ibang tawag dito na nagsisimula sa letrang “K”)– kahit gaano pa ka-ridiculous ng character mo, lalapitan ka ng mga politiko. Kung may pera ka at mga tagasunod na kayang magdala ng boto, tiyak, magkakaroon ka ng maraming kaibigan sa matataas na puwesto. Kapangyarihan ito.

At kitang-kita ang pribilehiyong dala ng kapangyarihang ito. Akusado ng sex trafficking? Ng child abuse? Kebs. Pinapatawag ng House of Representatives at Senado? Ayoko nga, mamutla kayo sa kakahintay. Pinaghahanap ng awtoridad? Meron pang “hulaan kung nasaan si Pastor Quiboly” sa kanyang socmed page. Parang nang-aasar.

Sa harap ng lahat ng ito? Kapag tayong mga karaniwang tao ang nagsasabing, sandali, teka lang, hindi yata tama ito, nasaan ang hustisya rito? Nandiyan ang mga kabaro niya sa puwesto, mismong Senador, na nagsasabing, “Kaibigan ko kasi. ‘Di puwedeng galawin ‘yan.”

Sa karaniwang kuwentuhan, kapag sinabing “anak ng Diyos,” ‘yan mismo ang ibig sabihin. Untouchable. ‘Di puwedeng madungisan. ‘Di puwedeng masisi. ‘Di puwedeng panagutin o pagbayarin sa mga kasalanan.

Ganito na nga yata talaga sa Pilipinas. Ang katarungan, kayang idikta ng pera sa bulsa mo, o ng kung sino ang mga kaibigan mo.

Sana lang, sana lang, balang-araw, magawan natin ng paraan para mabago ito.