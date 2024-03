Tips sa pagbili ng mga kasangkapan

Nakakatanggal ng pagod pag ang iyong bahay at malinis at maaliwalas!

At sabi nga nila, isang senyales na ikaw ay “adulting” na kapag bet mo na mga gamit sa bahay na ang iyong binibili.

Pero syempre, kailangan pa ring maging wais sa pagpili.

Payo rin ng mga eksperto, kailangang maging maingat at mabusisi sa pagpili ng gamit sa bahay.

Ayon sa interior designer na si Caroline Agee ng Tuckahoe Home, ilan sa qualities na dapat tignan ay ang disenyo nito, durability, functionality at cohesiveness.

Sinabi naman ni Whitney Ray, principal designer na Wyeth Ray Interiors, may mga karaniwang nagiging pagkakamali ang isang tao sa pagpili ng gamit sa bahay na dapat iwasan.

Isa sa major tip ay dapat handa at pinagplanuhang mabuti ang pagbili.

“With furniture, it needs to be the right size, color scheme, and style to fit in with your space,” ayon kay Ray.

“It’s best to have a furniture layout for a space so you have a long-term plan. Having a plan not only helps determine what dimensions will work best, but also helps to coordinate the style, fabric, and finishes of multiple pieces,” payo naman ni Agee.

Makakabubuti ring pumili ng pangmatagalan para sulit ang budget at hindi mo pagsisihan.

“I think people often want what’s available the soonest or they want to save money by buying a less expensive piece of furniture.”

Kaya naman pag may naispatan na ang iyong mata na one-of-a-kind furniture na tingin mong swak sa iyong home sweet home, abay huwag nang magdalawang isip at bilhin na ito. (Natalia Antonio)