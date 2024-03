Sisi Rondina, Choco mamantsahan Cignal

Standings W L

Creamline 4 0

Choco Mucho 3 0

Cignal 3 0

PLDT 3 1

Petro Gazz 3 1

Chery Tiggo 2 2

Farm Fresh 2 2

Akari Chargers 1 3

Capital1 1 3

NXLED 1 3

Galeries Tower 0 4

Strong Group 0 4

Mga laro sa Huwebes: (PhilSports Arena)

4:00pm – Petro Gazz vs Farm Fresh

6:00pm – Cignal vs Choco Mucho

HINDI papayag sina Cherry Ann “Sisi” Rondina ng Choco Mucho Flying Titans at Roselyn Doria ng Cignal HD Spikers na mabahiran ng kabiguan ang kanilang malilinis na kartada sa paghaharap ngayong Huwebes a 8th Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference prelims sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Gayunman, isa ang tiyak na madudungisan ang kartada sa pagitan ng kapwa walang talo na HD Spikers at Flying Titans sa tampok na salpukan ng dalawanag koponan na kapwa naghahangad makisalo sa pagkapit sa liderato sa ganap na alas-6 ng gabi.

Una munang magsasagupa ang kapwa nagnanais na maiangat ang kanilang record na Petro Gazz Angels na nasa ikaapat na puwesto sa 3-1 panalo-talong karta at ang nagpapakita ng matinding paglalaro na Farm Fresh Foxies sa pang-anim na puwesto sa bitbit na 2-2 baraha.

Huling tinalo ng Choco Mucho ang kapwa title contender na Chery Tiggo Crossovers sa loob ng apat na set, 25-9, 25-23, 20-25, 25-17, kung saan nagbuhos si Rondina ng 23 puntos mula sa 21 spike at 2 blocks habang tumulong si Katrina Mae Tolentino ng 17 puntos at Madeleine Yrene Madayag na may 10 marka.

Pinakahuling tinalo naman ng Cignal HD Spikers ang NXLed Chameleons bagaman matapos muna mahintakutan sa loob ng tatlong set, 25-21 25-17, 25-21.

Ito ay matapos na iposte ng Cignal ang 23-10 abante bago nag-apoy ang Chameleons sa pagbuhos ng 11-1 atake upang magtangkang pahabain ang laban bago na lamang isinalba nina Jovelyn Fernandez at Chai Troncoso.

Samantala’y sasandig naman ang Foxies sa ipinakitang teamwork at determinasyon pati na sa manit na paglalaro ni Trisha Tubu na giniyahan ang Farm Fresh sa matinding straight set na panalo noong Sabado, 25-23, 25-22, 25-16, kontra sa Crossovers para sa kanilang pangawalang panalo sa loob ng apat na laro.

Tumulong din ang team captain na si Louie Romero sa playmaking sa kanyang 27 excellent sets at dalawang putnos upang umiskor ang 10 players sa Farm Fresh tulad nina Caitlyn Viray at Pia Ildefonso.

Gayunman, nahaharap ang Foxies sa matinding kalaban na Petro Gazz na tinatampukan ng malalakas pumalo na sina Jonah Sabete at ang beterano sa US NCAA na si Brooke Van Sickle.

Nagawang itala ng Angels ang ikalawang sunod na panalo kontra Akari sa straight set, 25-21, 25-23, 25-17, upang itala ang isa pang dominanteng panalo matapos biguin ang PLDT.

Ang panalo ay nagtulak sa Angels sa pagtabla sa ikalawang puwesto kasalo ang High Speed Hitters sa 3-1 standing.

Nagtala si Van Sickle ng 24 putnos sa 18 attacks, apat na aces at dalawang blocks habang si Sabete ay tumulong sa 12 puntos at nagdepensa sa apat na excellent receptions.

(Lito Oredo)