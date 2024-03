Sea of clouds na malapit!

Kapag biglaan talaga natutuloy ang planong pamamasyal ng pamilya at mga kaibigan.

May bago tayong natuklasang lugar where you can find peace and fresh air na malapit lang. Ibang klaseng therapy talaga kapag napapaligiran tayo ng mga bundok, puno at luntiang paligid. Ang sarap mag-inhale exhale, gumagaan ang feeling. May bonus pang sea of clouds! Lahat ng yan meron sa San Mateo, Rizal.

Hindi kalayuan sa Metro Manila dahil sa halagang P200 plus lang ay mararating mo na ang Caza Peregrine resort & restaurant. Nasa loob ng isang community ang lugar sa may Sapinit Road, Pintong Bukawe malapit sa Boso-Boso, Antipolo. Safe na safe lalo sa mga walk- in customer at di ka maliligaw. Madalas itong dayuhin ng mga riders na hanap ay adventure.

Sinubukan naming itong puntahan gamit ang Waze app. Wala pang isang oras ang biyahe mula sa bahay namin sa Cainta.

Hindi mo aakalain na may ganitong kagandang restaurant/resort sa loob ng isang lugar na probinsya vibe ang feel. Ang lapit lang! P50 ang entrance fee. Walang bayad ang parking at walang time limit ang day-tour at pag-stay.

Pagpasok mo pa lang ay amoy mo na ang fresh air mula sa nakapaligid ng bundok ng San Mateo at Sierra Madre mountains. Ang ganda nilang pagmasdan na parang abot-kamay lang. Sarap sa eyes. Every corner is IG worthy. Ito talaga ang bentahe ng mga pasyalan sa Rizal dahil siguradong mabubusog ka sa malinis na hangin at breathtaking view. Solid ang nature trip kaya lagi ko nang binabalikan ang lugar.

Super dali lang puntahan kung commute. Mula Cubao to Cogeo Gate 2; Cogeo to Paenaan at bumaba ng Cabading; tricycle to Caza Peregrine na nasa P100-P150.00 good for 4 pax.

Pwedeng mag- LRT hanggang Masinag at mula dito na sumakay ng jeep o bus na Paenaan ang sign at bumaba sa Cabading, Antipolo.

Tip ko lang na mas magandang mamasyal dito ng weekdays, 5AM to 8AM para sa sea of clouds. Hindi matao kaya’t mas mae-enjoy ang isa sa cheapest tourist attraction ng Rizal province.

Pwedeng mag-camping at overnight. May restaurant din na nag-o-offer ng masarap na foods. One of the best place na for sure ma-enjoy ang lahat. Superb lalo na yung CRISPY PANCIT CANTON guisado, kakaiba sa lahat ng pancit na natikmam namin.

Para sa mas kumpletong chill vibes, may live band every Sunday kaya swak sa pamilya at barkada bonding.

Winner ang picturesque mountain view lalo na kung aakyat sa mga tree house kungsaan pwede kumain kung hindi matao.

Huwag puro work mag-unwind ka din. Take a deep breath. Inhale peace, exhale happiness ika nga. Sarap ng mga ganitong klaseng place where you can just go and relax na malapit at budget friendly.

Hindi maiinip kapag may kasamang kids dahil may soft archery na pwedeng laruan at playground.

Kabilib ang mga sorbetero na nagtitinda na mistulang human drone if magpa -picture ka sa kanila. Ang galing umanggulo! Sulit ang kaunting tip dahil alam nila ang perfect spot sa picture.

Make your money worthwhile creating unforgettable moments kasama ang mga taong mahalaga sa atin. Ito na ang pinaka -purpose ng buhay natin ngayon, ang magsaya kasama ng ating loved ones na hindi kailangang gumastos ng malaki.

Tara na here! For full rates, more details, and commute guide pwedeng magtanong sa kanilang Facebook page.