Sapakang Manny Pacquiao, Conor Benn lumakas ugong

NAKIPAG-FACE OFF ang nag-iisang eight-division world champion na si Manny “Pacman” Pacquaio kay undefeated British boxer Conor “The Destroyer” Benn sa isang boxing event sa Riyadh, Saud Arabia matapos ang bulung-bulungan na nilulutong upakan sa hinaharap.

Usap-usapan ang gaganaping banggaan ngayong darating na ‘summer’ (mga Mayo o Hunyo sa ibang bansa) bilang hudyat na rin ng pagbabalik sa pro-boxing ng 45-anyos na Filipino boxing legend na minsang hinamon ang kampo ng dating World Boxing Association (WBA) Continental (Europe) welterweight titlist na maaaring ganapin sa Middle East.

Sa huling dalawang laban ng 27-anyos na mula Greenwich, London na ginanap sa Estados Unidos, magkasunod na pagpositibo sa ipinagbabawal na substansiya ang ipinataw kay Benn kasunod ng VADA testing, dahilan upang maudlot ang laban nito noong 2022 kay Chris Eubank, Jr., subalit malaking ang posibilidad na malampasan nito ang naturang alegasyon laban kay Pacquiao sakaling ganapin ang laban nito sa Gitnang Silangan.

“That’s what I was there for, really,” paglalahad ni Benn upang agarang magtungo sa Saudi Arabia.

“I knew he [Pacquiao] was going to be there. Right now, that’s looking like the one that we’re focusing on.”

Malaki ang pagnanais ni Benn na makatapat ang malalaking pangalan sa larangan ng boksing higit na sa 147-pound division, ang future Hall of Famer na si Pacquiao.

Minsang nabuhay ang ispekulasyon sa harapan nina Pacquiao at Benn noong isang taon matapos ibunyag rin mismo ni Matchroom Sport chairman at promoter Eddie Hearn na potensiyal na magkaharap ang dalawa.

“Yeah, obviously, when we did the face-off, it’s like looking into a legend’s eyes. It was sort of surreal,” wika ni Benn. “I say to that, he [Pacquiao] wants to fight me. He’s mentioned my name, his manager [Sean Gibbons], but also, it’s not like I haven’t chased the 147s. How many times have I got to mention the 147 names?”

Patuloy namang naghahanda si Pacman para sa kanyang darating na exhibition fight sa Abril 20 laban kay legendary muay thai fighter Buakaw Banchamek sa Impact Arena sa Bangkok, Thailand sa binansagang “The Match of Legends.”

Kamakailan lamang ay inihayag ni MP Promotions President at Knucklehead Boxing Promotions chair Sean Gibbons na tila hindi sapat para sa natural na kapasidad ng kakayanan ng power-lefty boxer ang isang exhibition match lamang, na handa muling makipagsabayan sa mas bata at maliliksing boksingero tulad nina undefeated World Boxing (regular) lightweight titlist na si Gervonta “Tank” Davis (29-0, 27KOs) at Ryan “KingRy” Garcia.

Huling beses sumabak sa pro-bout si Pacman laban kay Olympic bronze medalist Yordenis “54 Milagros” Ugas ng Cuba na nauwi sa 12-round unanimous decision pabor sa huli noong Agosto 21, 2021 sa T-Mobile Arena sa Las Vegas, Nevada.

“But also, he’s old until he’s not old,” pahayag ni Benn. “People will always have something to say. People had something to say when I went up to 160 [for Eubank]. People always have something to say. He fought Ugas two years ago, but I’m not going to turn down the offer to fight a legend if the offer is out to me. It would make no sense.”

