Ruru, Bianca napag-uusapan na pagkakaroon ng mga anak, apo

Hindi nga pakakabog sina Ruru Madrid, Bianca Umali, kina Julie Anne San Jose-Rayver Cruz, Barbie Forteza-David Licauco, kung pagpapakilig din lang ang pag-uusapan.

Na kahit hindi naman talaga sila magka-love team, malaking bagay na magdyowa talaga sila in real life, kaya kusang lumalabas ang kilig sa kanila, na nararamdaman ng mga fan nila.

“Sa 6 years namin together, kusa na rin talagang lumalabas `yon. And most of the time, galit siya sa akin. Hahahaha!” sabi ni Ruru tungkol sa kanila ni Bianca.

“Pero ang tawag kasi doon ay tough love. Siya ang nagtuturo sa akin kung paano kumalma talaga,” sey pa ni Ruru.

“Tama naman ang sinabi ni Ruru, na hindi kami magkasama palagi sa mga show, na hindi naman kami nagpi-perform talaga together, pero dahil matagal na nga kaming nagkakasama, kusa na talagang lumalabas.

“Kaya nga, humanda ka sa akin, mamaya na kita pagagalitan! Hahahaha!” pabirong banta ni Bianca kay Ruru.

At siyempre, nai-imagine na naman nila kung ano ang magiging eksena nila sa Canada.

Super OC (obsessive compulsive) nga kasi si Bianca, habang ‘bahala ka diyan’ naman ang attitude ni Ruru.

“Nagbe-benefit naman ako sa pagiging OC niya, kasi…,” pabiting sabi ni Ruru.

“Yes, ako ang nag-i-empake ng mga gamit mo,” hirit ni Bianca.

“Yes, siya talaga ang nag-i-empake ng mga gamit ko. Parang feeling ko kapag kasama ko siya, girlfriend slash mommy. Ganun kasi siya mag-alaga sa akin ever since.

“Lalo na kapag magta-travel kami. Ako kasi medyo kabado ako kapag nasa ibang bansa, kapag hindi ko teritoryo. So, si Bianca ang nagpapa-kalma sa akin.

“Siya ang nagsasabi sa akin na okey lang, enjoy lang ang moment, na i-cherish namin ang moment na ito. Kasi ito ang mga babalik-balikan namin, na maikukuwento namin sa future namin, sa mga magiging anak o mga apo namin.

“Nandun na tayo, eh. Kaya sobrang thankful ako kay Bianca,” pahayag ni Ruru.

“Kami kasi ni Ruru, ako ang utak, siya ang puso. When we travel, ako ang bahala sa plans, sa itinerary, sa budgeting, pero pagdating sa communicating with people, like every time we need to ask for directions, or we need information, that’s when Ruru comes in.

“Siya talaga ang bahala sa ganun. Na kapag ako na ang nai-stress, or nag-o-overthink na ako, Ruru will come in and make me realized na hindi ako dapat mag-overthink, na okey lang `yon.

“Ganun ang dynamics namin. Kaya sobrang thankful ko rin, kasi kung hindi ko siya kasama, malamang na hindi ako nagsasalita. Baka wala akong ma-achive, kasi mahiyain talaga ako,” pahayag naman ni Bianca.

Well, bongga naman ng chika nila, di ba? Imagine, ang mga memories na iniipon nila ngayon na gusto nilang ikuwento sa kanilang mga magiging anak, mga apo, ang pinag-uusapan na nila.

Siyanga pala, dahil parehong busy ang dalawa, si Ruru sa ‘Black Rider’, si Bianca sa ‘Sang’gre’, kaya madalang daw silang magkita. Kaya sisiguraduhin nila na susulitin nila ang Canada para mas mag-bonding sila.

Anyway, abangan sina Bianca-Ruru, kasama siina Julie Anne-Ravyer, Barbie-David sa April 5 sa Southview Alliance Church in Calgary, at sa April 7 sa Toronto Pavilion. (Dondon Sermino)