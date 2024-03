Robert Bolick iniligtas NLEX laban sa Bossing

PINAGLARUAN ni Robert Bolick ang triple double pero pinakamatindi ang back-to-back triple sa last two minutes para giyahan ang NLEX Road Warriors sa 103-97 triumph laban sa Blackwater Bossing sa unang salvo, Miyerkoles ng gabi, sa All Filipino Cup ng 48th Philippine Basketball Association (PBA) season sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Bayani ulit ng Road Warriors si Bolick sa kinolektang 24 puntos sa impresibong 5-of-7 clip sa three-point region.

Nagdagdag pa ang conference leading scorer na si Bolick ng tig-siyam na rebounds at assists para sa ikatlong dikit na panalo ng Road Warriors tungo sa 4-1 panalo-talo kartada.

Nalasap naman ng Blackwater ang unang semplang matapos umpisahan ang torneo sa malinis na tatlong panalo.

“Ang sarap sa feeling na lahat kami nag-contribute. Nagtulungan lang kami, sabi kasi ni coach Frankie (Lim)at ng ibang coaches na dapat palagi kaming mag-prepare. Wala nang madaling laro, pabigat na nang pabigat. Masaya ako sa teammates ko, lahat nag-contribute sila,” wika ni Bolick sa post-game interview.

Namuno naman sa Blckwater ang 21 puntos ni Rey Suerte.

Samantala, official na ang balik ng PBA sa Rizal Memorial Coliseum sa Malate, ang battleground na naging saksi sa mga unang taon ng Asia’s first play-for-pay league mula 1975.

Sa Sabado, March 16, ang first official game ng Philippine Cup sa bagong bihis na Rizal. Memorial.

Unang papagitna ang Blackwater at Terrafirma ng 3 pm, susundan ng Converge at magde-debut sa conference na Magnolia ng 6:15pm.

Bukod sa Malate venue, may mga nakalinya ring laro ang all-Filipino sa katabing Ninoy Aquino Stadium at sa Caloocan Complex.

Inilagay ng Samahang Basketbol ng Pilipinas sa NAS ang flooring at goals na ginamit sa 2023 FIBA World Cup.

May naka-iskedyul ding laro ang liga sa Candon City sa April 13.

(Abante Sports)