Milagro na lamang makalusot sa arrest order ng Senado si Pastor Apollo Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ (KOJC), ayon kay Senadora Risa Hontiveros.

Sinabi ni Hontiveros na tumatakbo na ang 48 oras na palugit sa show cause order para magpaliwanag si Quiboloy kung bakit hindi siya puwedeng arestuhin ng Senado.

“Ang kasunod po ng show cause order na sabay naming pinirmahan ni SP Zubiri at dated March 13, by the way, ngayong araw, ay pumapatak na ‘yong metro, ika nga, ng 48 hours, a non-extendable period, na sa loob nun, upon receipt, sa loob ng 48 hours na iyon, kailangan mag-show cause, magbigay ng ka-tanggap-tanggap na dahilan si Apollo Quiboloy kung bakit hindi siya dapat arestuhin,” paliwanag ng senadora nitong Miyerkoles.

“‘Yong show cause order ay through any form of communication, kahit written. So, kung katanggap-tanggap, by some miracle, then tatanggapin ng Senado. Pero kung hindi katanggap-tanggap, and all in-dications so far would show there’s no acceptable reason na hindi siya pa-appear-in dito, then isasaga-wa na ‘yong pag-aresto sa kanya,” dugtong pa niya.

Sinabi ni Hontiveros na lalong ibinaon ni Quiboloy ang kanyang sarili dahil imbes na sumipot sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality hinggil sa isyu ng panggagahasa umano ng pastor sa ilang babaeng alagad ng KOJC, ay ilang beses niya itong inisnab.

“Actually, Quiboloy dug his own grave. Imagine, pinadala namin siya ng hindi nga isa lamang dalawang, imbitasyon. Noong dinedma niya ‘yong mga ‘yon, saka kami, nag-issue ng subpoena. At noong dinedma pa niya yon, saka kami, may show cause order kung ba’t hindi siya dapat arestuhin. And he has two full days to simply communicate to us a good enough reason why he should not be arrested,” wika ni Hontiveros.

Sakali aniyang mahirapan ang Se­nate sgt. at arms sa pag-aresto kay Quiboloy, magpapatulong ang komite sa Philippine National Police.