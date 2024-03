Hindi bababa sa US$4 bilyon o P220 bilyon na halaga ng mga deal sa pamumuhunan ang nakuha ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. mula sa walong iba’t ibang uri ng mga kasunduan sa kanyang tatlong araw na pagbisita sa Germany.

Ang mga investment deal ay ginawa sa Philippine-Germany Business forum sa Berlin na inorganisa ng Department of Trade and Industry (DTI) nitong Martes.

Sa walong kasunduan, tatlo ang letters of intent (LOI) mula sa iba’t ibang kumpanya ng German, dala-wang memorandum of agreement, at tatlong memoranda of understanding (MOU).

Ang unang LOI ay nilayon na bumuo ng isang partner na ospital upang maging isang training center upang suportahan ang mga panga­ngailangan sa pagsasanay ng iba pang mga lower tier na ospital ha-bang ang pangalawa ay para sa pagbuo ng isang Innovation Think Tank (ITT) hub at “spoke model” upang matugunan ang estratehikong target ng isang inclusive innovation ecosystem sa Pilipinas.

Ang ikatlong LOI ay para sa strategic at digital partnership sa healthcare kasama ang Department of Health (DOH) na may layuning baguhin ang pangangalagang pang­kalusugan sa Pilipinas, tiyakin ang kaligtasan, kalidad, accessibility at affordability.

Isang memorandum of agreement din ang ipinasok sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at isang kom-panyang Aleman sa pamamagitan ng Public Private Partnership para i-rehabilitate, i-reclaim at itanim muli ang mga nasirang lupang sakahan sa Pilipinas.

Ang ikalawang MOA ay naglalayon na palawakin ang mga potensyal na pakikipagtulungan sa mga so-lusyon sa kadaliang kumilos, mga serbisyo ng software, pagmamanupaktura, automation ng pabrika, mga serbisyo ng logistik, enerhiya, seguridad, at mga sistema ng kaligtasan para sa mga gusali, mga kagamitan sa consumer at pangangalaga sa kalusugan.

Tatlong memorandum of understanding (MOU) na nilagdaan din sa pagbisita ni Pangulong Marcos sa Germany ay kasama ang pagkakaunawaan na mamuhunan sa isang fully integrated solar cell manufac-turing facility.

Ang isa pang MOU ay isang pamumuhunan sa isang pasilidad sa pagmamanupaktura na magpapabago ng mga sasakyan sa high-end 1 of 1 na bersyon at armor protected na mga kotse, pati na rin ang pagga-wa ng mga armored personnel carrier na military grade para sa Asian market. Ang huling MOU ay ang paglalagay ng mga data center na magho-host ng digital insurance platform na magsisilbi sa Pilipinas at ASEAN region bilang pangunahing pagpapalawak ng grupo sa labas ng European Union.

Si Pangulong Marcos ang unang Pangulo ng Pilipinas na humarap sa mga lider ng negosyong Aleman sa loob ng 10 taon. Sa kanyang talumpati, inanyayahan niya ang mga lider ng negosyong Aleman na mamuhunan sa Pilipinas, na binanggit ang mga pagbabago sa institusyonal at istruktura na kanyang ipinatupad upang maisakatuparan ang kadalian ng pagnenegosyo.