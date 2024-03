Inulan ng batikos ang Department of Environment and Natural Resources (DENR) matapos maging viral ang isang video ng resort sa Chocolate Hills sa Bohol.

Nag-trending sa social media ang nasabing video, isa sa nagkomento ay si Atty. Chel Diokno.

“Paano to nabigyan ng clea­rance at bakit pinayagang magpatuloy? Sana aksiyunan ng DENR ang panawagan ng mga kababayan nating Boholanos na protektahan ang Chocolate Hills, na isa sa mga tanyag na tourist spot sa bansa at kilala bilang kauna-unahang UNESCO global geopark sa Pilipi-nas,” komento ni Atty. Diokno.

Kinastigo rin ni Senadora Nancy Binay ang pagtatayo ng nasabing resort sa paanan ng Chocolate Hills.

“Kung ang mga ahensiya ng gobyerno na may tungkulin at responsibilidad na pangala­gaan ang Chocolate Hills ay may pro-environment mindset, ang tanong po natin, bakit nakapagtayo ng resort at mayroon pang cottages at swimming pool sa isang “classified na­tural monument” sa ilalim ng National Integrated Protected Areas System (NIPAS), at isang protected UNESCO geopark?” tanong ng chair ng Senate Committee on Tourism.

Aniya, kailangang magpaliwanag ang DENR, Protected Area Management Board (PAMB), Bohol En-vironment Management Office (BEMO), Provincial Environment and Natural Resource Office (PENRO) at mga LGU kung bakit pinayagan ang pagpapatayo ng resort sa naturang lugar.

Samantala, binanggit naman sa official statement ng DENR na walang environmental compliance cer-tificate ang Captain’s Peak Resort at inisyuhan na ito ng temporary closure order noon pang Set­yembre 6, 2023. Pinadalhan din ito ng notice of violation nitong January 22, 2024 dahil sa kawalan ng ECC.

Sa kabila ng kautusang isara ang lugar, nanatili itong bukas at dito pa ginawa ang 2024 Bohol Pro-vincial Meet Swimming Competitions noong Pebrero. (Dindo Matining/Eileen Mencias)