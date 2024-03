Pekeng abogado timbog release order dinoktor

SWAK sa kulungan ang isang pekeng abogada matapos nitong hingian ng P300,000 ang ilang akusado at doktorin ang kanilang release order sa Silang, Cavite kahapon nang madaling araw.

Tinukoy ng mga complainant ang suspek na isang alyas ‘Katrina.’

Una rito, nagsagawa ng operasyon ang warrant section ng Silang Police Station sa RCD Royale Homes sa Barangay Kalubkob, Silang, Cavite bandang alas-dos nang madaling araw.

Nang isilbi na ang warrant of arrest sa mga complainant, nagpakita sila ng isang order to release na may petsang Pebrero 24, 2024 na pirmado ni Judge Niven R. Canlapan ng RTC 4rth Judicial Region , Br 109, Carmona City, Cavite.

Gayunman, iginiit ng mga awtoridad na peke ang nasabing dokumento.

Sinabi ng mga complainant na nagbayad sila ng kabuang P300,000 sa suspek na nagpakilalang abogada at tutulungan sila sa pag-aayos sa kanilang piyansa.

Dahil dito, nagsagawa ng follow up operation ang Carmona City Police at Silang Police Station na nagresulta sa pagkakaaresto sa suspek.

(Gene Adsuara)