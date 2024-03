Patuloy na tumutulong: Catriona Gray dedma sa intriga

Kahit may mga nang-iintriga sa relasyon nila ni Sam Milby ay tila dedma lang si Catriona Gray.

Wala nga siyang sinasagot sa mga intrigang naglalabasan.

Hindi rin siya nagsasalita tungkol sa latest sighting sa kanila ni Sam kung saan ay nakita silang naglaro ng paddle tennis kasama ng mag-asawang John Prats at Isabel Oli.

Pero ang maganda kay Catriona, kahit iniintriga ang relasyon ni Sam ay bising-busy lang siya sa iba’t ibang ganap sa kanyang buhay at career.

At kamakailan nga ay pinasalamatan din ni Catriona ang mga nag-donate sa kanyang tinutulungang charity, ang Smile Train Philippines na nagbibigay ng libreng surgery para sa mga batang may bingot at butas sa ngala-ngala.

Nagpunta nga mismo sa Cleft Leadership Center ng Smile Train Philippines si Catriona para dalawin ang mga batang pasyente.

Komento nga ng mga tagahanga ni Catriona, kahanga-hanga ang pagkakaroon ng good heart ng Miss Universe 2018 at dapat daw ay iyon ang mas mapag-usapan at huwag na ‘yung mga pang-iintriga sa relasyon nito kay Sam.

Tama! (Jun Lalin)