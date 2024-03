SA isang iglap, naging instant chef ang mga preso o person deprived of liberty (PDL) sa Silay City District Jail (SCDJ) dahil sa gawa nilang mga tinapay na pumatok sa panlasa ng mga tao.

Kahit ang pamunuan ng SCDJ ay nagulat at hindi nila inakalang mag-iiwan ng sarap sa panlasa ng mga tao ang mga tinapay mula sa kanilang Lokal Panaderya.

Matapos ang ibinigay na training sa baking at bread production techniques ng Technology Livelihood and Development Center (TLDC) sa mga PDL noong nakaraang taon, unti-unti nang sumikat ang Panaderya Lokal.

Dahil sa sarap ng tinapay na gawa ng apat na inmate sa loob mismo ng SCDJ, naging usap-usapan ito hindi lang sa Silay City kundi sa buong Negros Occidental.

“Taste-wise, our breads and cakes can really compete with other bakeries in the city. They’re terribly happy with the new development that highlighted our banana moist cakes,” ayon kay Jail Officer 1 Jullie Ann Maque, ang in charge sa livelihood program para sa mga PDL ng Silay City.

Dahil hinahanap ito ng mga customer, maaari nang mabili ang mga tinapay nila lalo na ang patok na Banana Moist Cake sa Silay City Tourism Office at isang coffee shop sa lungsod.

Noong Valentine’s Day, ito rin ang naging giveaway para sa mga ikinasal sa mass wedding at kanilang mga bisita na ini-sponsor ni Mayor Joedith Gallego.

Agaw-atensyon din ang motto ng panaderya na ‘A second chance in every slice’ dahil sa bawat tinapay na nabibili, nabibigyan ng pag-asa ang mga inmate para kumita.

Sa kasalukuyan, may 554 PDL ang SCDJ.

Tumatanggap ng order ang Panaderya Lokal sa pamamagitan ng pagtawag sa 09480463444 o pag-message sa Facebook Page ng Silay City District Jail Male Dorm.