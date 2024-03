Paglipat sa Channel 7, mina-manifest: Vice Ganda may pahiwatig sa “best days are coming”

May hirit at hint si Unkabogable Superstar Vice Ganda sa paglipat ng ‘It’s Showtime’ sa GMA-7.

Sey kasi niya sa Monday episode ng Kapamilya noontime show, “Narinig ninyo ba iyon, i-manifest ang the best days.”

Dagdag niya pa, “The best days… ang taray! Everyday dapat naghu-hope tayo ng the best days are coming.”

Kita naman sa mukha nina Vhong Navarro at ng iba pang hosts ng noontime show ang saya at excitement sa sinabi ni Meme Vice.

Dahil sa sinabi na iyon ni Meme Vice ay hindi maiwasang isipin ng mga viewers na ang ‘best days’ na tintutukoy nito ay ang posibilidad na paglipat ng ‘It’s Showtime’ sa GMA-7.

Matatandaan din kasi last year bago ang official announcement ng GMA-7 at ABS-CBN ay nag-hint din si Meme Vice sa paglipat nila sa Kapuso channel na GTV sa ilang beses at araw-araw na pagsabi nito na, “Better days are coming.”

Napansin din ng Madlang People ang kakaibang saya ni Meme Vice sa pagsabi niya ng “Best days are coming.”

May ilang netizens na inasahan na ang posibilidad na paglipat ng Kapamilya noontime show sa Channel 7 simula nang mawala ang noontime show ng TAPE, Inc. na ‘Tahanang Pinakamasaya’ pero mas marami pa rin ang excited sa bonggang move na ito sa noontime TV.

Nitong Miyerkoles sa opening ng ‘It’s Showtime’ ay tinanong nina Kim Chiu at ng iba pang hosts kung ano ang mga nabalitaan ni Meme Vice sa management ng ABS-CBN, pero hindi na ito nagbigay ng iba pang detalye.

Inaabangan na rin ng Madlang People ang mga ibibigay na hint ni Meme Vice sa mga darating pang episodes ng ‘It’s Showtime’.

Ang bongga nga kung matuloy ang paglipat nila sa main channel ng Kapuso network na tiyak na isa namang historical moment sa Philippine TV.

Exciting!