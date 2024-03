Imposible na may manalo nang 20 beses sa lotto at kung mayroon man ay pasok na ito sa Guinness World Records, ayon kay OCTA Research fellow Guido David.

Sinabi ni David na hindi pa siya nakakita ng database sa buong mundo na may 20 beses nanalo sa lotto.

“Pang-Guinness na ‘yan,” wika ni David na isa ring propesor ng University of the Philippines-Diliman (UPD) Institute of Mathematics sa isang radio interview nitong Miyerkoles.

“Siguro, dapat siguro ma-interview ‘yong taong ‘yan. Masuwerte ‘yan,” dagdag pa niya.

Nilinaw naman ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) na hindi jackpot prize ang pinanalunan ng 20 nagwagi sa lotto kundi mga minor lang tulad ng 2-digit, 3-digit, 4-digit at 6-di­git.

Ayon sa PCSO, maaaring pinakiusapan ng mga winner ng minor prize ang lotto agent na kubrahin sa PCSO office ang kanilang premyo kaya nagkapareho ang pangalan ng nag-claim.

“Some winners would not want to go to their branch office because of added expen­ses, so the lotto agents would act as Good Samaritans and do it for them,” paliwanag ng PCSO.