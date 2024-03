Nag-Taylor na, nag-shopping pa: Ivana Alawi feeling nanay sa faney

Tinupad talaga ni Ivana Alawi ang pangako niya na pipili siya ng isang masuwerteng fan na isasama niya sa Singapore para manood ng concert ni Taylor Swift.

Kaaliw nga ang kuwento ni Hannah, ang napiling winner, na mula pa sa Cagayan de Oro, dahil unang travel niya abroad, at siyempre unang sakay niya ng eroplano. Ang kuwento nga, pareho sila ng boyfriend niya na nag-comment o sumali sa pakontes ni Ivana, at ang boyfriend niya ang nanalo, pero binigay sa kanya ang pagkakataon.

“Magpakasal na kayo! Huwag mo nang pakawalan `yan, ang sweet niya!” sabi ni Ivana sa fan.

Ang suwerte nga ng fan na kasama talaga siya sa pagliliwaliw ng magkakapatid. At minsan ay si Ivana pa ang nagbi-video o kumukuha ng picture sa kanya.

At mas bongga na binilhan pa niya ng mga souvenir ang naturang fan. At siyempre, may bonggang padamit pa si Ivana sa kanya.

“Feeling ko ako ang nanay mo,” hirit ni Ivana sa fan.

Sosyal din ang kinainan ng fan, dahil mga paboritong restoran ni Ivana ang kinainan nila, ha!

“Kailangan mong kumain ng gulay anak, para bukas ‘pag nanood ka ng Taylor Swift, may energy ka,” ang nanay na nanay na utos ni Ivana sa faney.

Super jackpot nga ng fan, na si Ivana pa rin mismo ang nagsasandok ng pagkain para ilagay sa plato niya.

“As a mom talaga!” tukso ni Hash kay Ivana.

At siyempre, sa mismong concert ni Taylor ay bonggang-bongga pa rin ang karanasan ng fan, ha!

Well… (Dondon Sermino)