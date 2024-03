Nadine Samonte palaban ang alindog

Balik alindog nga si Nadine Samonte!

Ang seksi-seksi niya ngayon, na para nga siyang walang tatlong anak!

Kuwento nga niya, halos 10 kilos na ang nawala sa kanya mula noong tumaba siya.

“Pinaghandaan ko talaga ito,” sabi ni Nadine.

Super excited nga si Nadine na magbalik showbiz. Katunayan, nagawa nga niya ang ‘The Missing Husband’ na teleserye noong 2023, at ngayon ay kasama rin siya sa ‘Forever Young’ with Euwenn Mikael. At siyempre, kasama rin siya sa pelikulang ‘Layas’, kasama sina Michelle Vito, Joem Bascon, Alex Medina, na prodyus ng Pinoyflix Films, at dinirek ni Jose ‘JR’ Olinares.

At dahil 2 years old na nga ang bunso niya, kaya malayang-malaya na raw siyang makapag-taping.

“Basta salitan kami ng husband ko, na kapag wala ako sa bahay, dapat nandoon siya. It’s time for me to work!” kuwento niya.

Naramdaman daw talaga niya na parang may kulang sa buhay niya, na nalulungkot siya kapag nasa bahay lang siya.

“Hinahanap ko talaga ang pag-arte, ang magtrabaho, magpuyat. Kaya noong mabigyan ako ng chance, in-accept ko na kasi, dahil sayang naman.”

Pero may mga bawal na ba siyang gawin ngayon?

“Alam naman niya na ako mismo ang umaayaw, like hindi na puwede ang kissing scene, o bed scene. Siguro mga smack lang, okey naman,” sabi ni Nadine.

Eh, ang magpaseksi sa harap ng kamera?

“Actually, ang husband ko mismo ang may gusto. Siya ang nagsasabi na okey lang. Ako talaga ang nagsasabi na wait lang, tingnan muna natin. Hahahaha. Mas conservative talaga ako kesa sa kanya,” chika ni Nadine.

Well, kering-keri naman talaga niya ang magpasilip ng katawan ngayon, dahil super seksi nga siya, ha!

“Grabe rin ang diet. Pinaghandaan ko talaga. Sabi ko, kapag nag-comeback ako, kailangan payat ako. Eh, lumaki talaga ako ng sobra.

“So nagba-boxing ako, aside from diet. At masaya ako ngayon,” sey na lang ni Nadine.

Anyway, puring-puri nga ni Direk Jose si Nadine, na wala raw kupas sa pag-arte, na puro take one lang daw ang mga eksena sa ‘Layas’ ha! Wish niya na makagawa pa sila ng mas marami pang pelikula.

Siyanga pala, mapapanood din daw ang ‘Layas’ sa ibang bahagi ng Amerika, at pati na sa Japan. Sa Pilipinas ay showing na ito ngayong March 13.

Bongga! (Dondon Sermino)