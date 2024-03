Michael Phillips, DLSU liyamado sa D-League

Mga laro sa Huwebes: (FilOil EcoOil Centre)

4:30pm – St. Clare vs San Beda

7:30pm – DLSU vs CCI

SALANG agad ang Marinerong Pilipino-San Beda at defending champion EcoOil-De La Salle kontra magkaibang katunggali sa opening day ng PBA D-League Aspirants Cup ngayong Huwebes, March 14, sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan.

Pinana ng Green Archers ang pangalawang sunod na titulo noong nakaraang taon nang walisin ang Red Lions sa dalawang laro sa finals, huli 89-74.

Sa edisyon ng torneo ngayong taon, babalatan ng Beda ang kampanya kontra Go Torrakku-St. Clare sa opening game.

Sunod na papagitna ang La Salle kontra CCI-Yengskivel Crusaders.

Basag na ang dating lineup ni coach Topex Robinson sa UAAP champion DLSU sa pangunguna ni MVP Kevin Quiambao.

Naiwan sina Michael Phillips, Raven Cortez, CJ Austria, Vincent David at Aaron James Buensalida.

Mas marami ang mga bagong mukha sa NCAA champion Lions maliban kina Yukien Andrada at Emmanuel Tagle.

Ang CEU Scorpions at Keanzel ang kukumpleto sa six-team tournament na dadaan sa single-round eliminations.

Abante agad ang top two teams sa semis, twice-to-beat ang 3rd at 4th ranked squads laban sa Nos. 6 at 5 sa quarters para pag-agawan ang dalawa pang slots sa best-of-three final four.

Abante sa race-to-two finals ang dalawang maiiwang nakatayo.

(Vladi Eduarte)