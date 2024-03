Mga dapat gawin kontra heat stroke

Pabugso-bugso na nating nararamdaman ang init ng panahon.

Kamakailan lang ay umabot sa mapanganib na lebel ang damang init o tinatawag na heat index sa Tuguegarao City sa Cagayan.

Ang heat index ay ang init na nararamdaman ng isang tao na naitataya kung isasama ang datos ng alinsangan o halumigmig.

Magkaiba ito sa aktwal na temperatura ng hangin.

Sa tala ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pagasa, nakapagtala ang Tuguegarao ng highest heat index noong nakalipas na Martes na umabot sa 42 degree celsius.

Nagbabala ang Pagasa na posibleng makaranas ng heat stroke ang mai-expose sa matinding init.

Nakaranas din ng danger level heat index ngayong buwan ang Bacnotan, La Union; Calapan, Oriental Mindoro; Coron, Palawan; at Cotabato City, Maguindanao.

Kaya naman pinayuhan ng Pagasa ang publiko na limitahan ang oras sa labas, uminom ng madaming tubig, at iwasan ang pag-inom ng tsaa, kape, alak at soda.

Makakatulong din ang pagdadala ng payong, sumbrero at pagsusuot ng preskong damit.

Sakaling magkaroon ng heat-related illness ang isang tao, agad dalhin ang biktima sa malilim na lugar, iposisyon ang dalawang binti pataas, at painumin ng malamig.

Alisin ang damit kung maaari, at punasan ng malamig ng tubig.

Makakatulong din ang paglalagay ng yelo sa kilikili, bukong bukong, singit, at pulso.

Dalhin din ang pasyente sa pinakamalapit na ospital. (Natalia Antonio)