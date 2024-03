Mark Jay Bacojo kakasa sa Rapid Youth Chessfest

PUSPUSAN na ang paghahanda nina FM Mark Jay Bacojo at WNM Antonella Berthe Racasa para salihan ang “Coach/NM Gerald Feriol Open Rapid Youth Chess Tournament” na lalaruin sa Level 1 Robinsons Mall Galleria sa Ortigas sa Marso 23.

Markado sina SIKLAB at former Philippine Sportswriters Association (PSA) awardee Bacojo at Racasa, ayon sa pagkakasunod, sa event na may basbas ng National Chess Federation of the Philippines (NCFP).

Inaasahang mapapalaban sa tulakan ng piyesa sina Bacojo at Racasa dahil mga tigasing woodpushes din ang mga kasali.

Inaasahang magbibigay ng magandang laban kay 16-year-old Racasa at top seed Bacojo (ELO 2262) sina No. 2 NM Oscar Joseph Cantela (ELO 1923) at John Lance Valencia.

Ipatutupad ang 10 minutes plus five seconds increment kada tira sa seven round Swiss System na labanan.

Ang ibang karibal nina Bacojo at Racasa sa inaasam na korona ay sina Jason Medina, ACM Adrian Alarcon, John Marcus Lomio at John Randall Peralta.

Samantala, si National Arbiter Almario Marlon Bernardino, Jr. ang tournament director ng nasabing chess tournament, kasali rin siyang susulong ng piyesa sa one-day event.

(Elech Dawa)