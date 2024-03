Marian Rivera napatili sa ‘pagbubuntis’

Dyosang-dyosa na naman ang dating ni Marian Rivera. Oo nga, dati na siyang maganda, pero nakakatulala ang kagandahan niya ngayon.

‘Yung alam na alam mong masayang-masaya siya sa buhay niya ngayon, na sabi nga niya, wala na siyang mahihiling pa, na sa kanya na ang lahat.

Super blessed nga si Marian sa career, at personal na buhay. Ang bongga na niya na masayang-masaya sa piling ni Dingdong Dantes at mga anak na sina Zia, Sixto. Lalo naman sa career niya, na siya nga ang bagong reyna ng takilya.

“Well, ‘yung hashtag blessed na `yon, gusto kong mai-share sa lahat. Lalo na `yung sinasabi ko na minsan mapapaisip ka talaga kung nasa iyo na ang lahat.

“Pero ang mahalaga kasi ngayon, ‘yung alagaan mo ang sarili mo. Kasi lahat possible mong gawin basta malakas ka, malusog ka.

“Ayokong sabihin na nasa akin na ang lahat. Siguro binigay lang ng nasa Itaas na iparanas sa akin ang lahat ng mga ito,” sabi ni Marian.

Pero siyempre, kahit nga reyna ng takilya si Marian ngayon, nanay na nanay pa rin siya sa mga anak niya. Siya pa rin ang personal na nag-aasikaso sa kanila, kahit puyat at pagod siya sa shooting, taping.

“Yes kahit pagod, kahit anong oras ako na umuuwi ng bahay, gumigising pa rin ako ng maaga, ako pa rin ang nag-aasikaso sa mga anak ko, ako ang nagpapaligo sa kanila, at naghahatid sa school,” kuwento niya.

At sa mga nagtatanong kung ano ang mga proyekto ni Marian, bukod sa seryeng ‘Guardian Alien’, sitcom nila ni Dingdong na ‘Jose & Maria’s Bonggang Villa’ sa GMA-7, may bago rin siyang pelikula na gagawin.

Pero ang pinakapasabog nga, may commercial siyang gagawin sa Italy.

“Yes, magsu-shoot ako sa Milan ng Kiko Milano makeup. Doon namin isu-shoot lahat. At ilu-launch nila ako sa Italy (as endorser) for makeup,” chika niya.

Siyanga pala, si Marian ang bagong endorser ng Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink, na kung saan ay inamin niyang isang buwan muna niyang ginamit bago niya tinaggap ang alok ng IAmWorldwide.

“Humingi talaga muna ako ng one month, gusto ko munang ma-experience, bago ko tinanggap. Pinaliwanag nila sa akin kung ano ang mga benepisyo.

“Pero sila kasi ang company na more on makatulong sa ibang tao ang goal nila, kesa kumita. Doon ako na-touch talaga, na ang sarap ng ganitong pagkakataon na nabibigyan tayo ng chance na makapag-endorse ng mga product na mas gustong maikalat ang magandang balita kung ano ang maitutulong ng Barley sa mga tao.

“Kaya sabi ko, gusto ko talagang maging part ng group na ito. Na ini-extend talaga lahat ng tulong nila sa mga tao, sa mga empleyado nila,” sabi na lang ni Marian.

At siyempre, inusisa na rin namin ang may-ari ng Barley na sina Mr. Allen Marvin Eder at Ms. Joanna Manego, kung wala bang magiging epekto kay Marian, kung sakaling magbuntis pa siya ngayon.

“Uuuuuuyyyyy!” tumitili na sabi ni Marian.

Na ang sagot nga, mas nakakatulong nga raw, ayon na rin sa testimoniya ng iba, na dahil sa pag-inom ng Barley, nagiging madali ang pagbubuntis.

“Immune system booster rin siya. Na ‘pag malakas ang immune system mo, malakas din ang mga organs mo,” sabi na lang ni Mr. Allen.

Bongga!