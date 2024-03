LODI talaga sa katapatan ang mga taxi driver sa Baguio City.

Ito’y dahil isa na namang kahanga-hangang kuwento ang nagpapatunay dito kamakailan lang.

Hinangaan ng mga netizen ang driver na ito na nagpost sa isang Facebook group para hanapin ang may-ari ng mga grocery bag na naiwan sa kanyang taxi.

Sa post ni Vhin Bensan sa community page ng Cordillera Operators and Taxi Drivers Association nitong Pebrero 24, makikita ang picture ng tatlong paper bag na punong-puno ng grocery item na naiwan sa kanyang taxi matapos mag-shopping sa SM Supermarket ang pasahero.

“Hiniwalay po namin ang karne kasi need na freezer. May resibo po, sabihin na lang po nyo ano po mga nasa resibo. Thanks po,” saad ni Vhin sa kanyang caption.

Nag-iwan rin siya ng contact number para matawagan siya ng kung sino man ang may-ari ng mga grocery item.

Umani naman ng papuri ang effort ni Vhin mula sa mga netizen.

“Mga taxi driver sa Baguio bukod sa honest hindi pa mapagsamantala sa pasahero,” saad ng isang netizen.“

“May kalalagyan sir pag ayaw kunin,” dagdag ng isa.

“Ang babait po talaga ng mga taga-Baguio especially Igorot,” komento ng isa pang netizen.

“Saludo ako sayo sir sana maraming taong katulad mo,” papuri naman ng isa.

“Pero pag wala nag-claim after a week bonus na siguro yan sayo ni Lord, kuya. Alangan naman itago mo abala din sa freezer lalo yung karne,” mungkahi naman ng isa.

Sagot naman ni Vhin, umaasa pa rin siya na makukuha ito ng may-ari dahil sa kanila raw iyon.

“God bless you ng bonggang bongga, kuya!”