WINNER ang Kapamilya star na si Iza Calzado sa walang takot nitong pagbuyangyang ng kanyang hubo’t hubad na body sa Instagram.

Ginawa ito ng aktres para sa pagdiriwang ng International Women’s Day kung saan wala siyang pakialam na ibinalandra ang mga larawan sa maternity shoot niya habang ipinagbubuntis noon ang kaisa-isa niyang anak na si Deia Amihan.

Say ni Iza, kapag tinitingnan daw niya ang mga larawang ito ay naaalala niya kung gaanong lakas ang naramdaman niya nang bigyang-buhay si Deia.

Ito rin daw ang unang pagkakataon na lubusan niyang niyakap ang kanyang katawan.

Makikita sa mga picture na tinakpan lamang ng mga kamay ni Iza ang maseselang bahagi ng kanyang katawan.

“As I felt the life growing inside me, I vividly remember holding my belly as it dawned on me what great privilege and power I have been given to carry a child,” sabi ni Iza.

“Celebrating and honoring my body for all that it has done for me and continues to do for me. I AM GRATEFUL. I AM A WOMAN. I AM POWERFUL!” dugtong pa niya. (Issa Santiago)