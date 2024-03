Kathryn Bernardo, Alden Richards ‘niluluto’ na pelikula

Sabi ng isang showbiz insider na nakatsikahan namin, niluluto na raw ang pelikulang pagsasamahan uli nina Kathryn Bernardo at Alden Richards.

Pero secret pa nga lang daw ang tungkol doon.

Ang narinig ng source namin, involved din daw ang GMA Pictures ng Kapuso Network at Star Cinema ng ABS-CBN Studios.

“That’s what I heard. Posible naman. Pero secret pa raw,” tsika nito.

Actually, magandang collaboration daw ng Kapuso, Kapamilya ang proyektong iyon kung sakaling matutuloy nga.

Sabi pa, magiging producer din daw si Alden sa proyektong iyon!

Eh sa dialogue pa nga lang ni Alden nang tinanong siya kung kailan ang second movie nila ni Kathryn at sinabi nga niyang, “Coming soon,” at kahit hindi siya nag-elaborate pa ay natuwa na ang fans.

Actually, ilang taon na ring inaabangan ang follow-up movie nina Kathryn, Alden sa blockbuster movie nila na ‘Hello, Love, Goodbye’ na ipinalabas noong 2019.

Ang nasabing pelikula ang number 2 sa listahan ng Highest Grossing Filipino Movies of All Time.

Ang number 1 ngayon ay ang ‘Rewind’ nina Dingdong Dantes, Marian Rivera.

If gagawa nga talaga uli ng pelikula sina Kathryn, Alden ay posibleng wasakin nito ang box-office record ng kanilang first movie together.

Ang box-office record kaya ng ‘Rewind’ ay kaya nilang wasakin?

Well…