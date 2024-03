Kampihan maging sa krimen

Matinding pinagtatalunan ngayon ang kaso ni Apollo Quiboloy at kung dapat ba siyang paharapin sa pagdinig sa Senado.

Para sa mga hindi pamilyar sa usapin, si Quiboloy ay isang pastor at pinuno ng isang simbahan na kilala sa tawag na Kingdom of Jesus Christ (KJC), na itinatag nuong 1985. Sinasabi ni Quiboloy na siya ang hinirang na anak ng Diyos at may-ari ng uniberso. Siya ay kilalang matagal na kaibigan at tagapayong espiritwal ng dating pangulong Rodrigo Duterte, na kanyang sinuportahan nuong eleksyon ng 2016.

Maraming kinasangkutang mga kontrobersya na si Quiboloy. Si Quiboloy ay nadetine sa Hawaii nuong 2018 nuong natagpuan ang mga dolyar na may halagang katumbas ng P15 milyon sa kanyang pridadong eroplano. Ayon sa mga ulat, nakakubli ang pera sa loob ng mga medyas sa loob ng isang maleta. Nakauwi si Quiboloy pabalik ng Pilipinas ng ang isang kasamahan niya sa eroplano ang umako ng pagmamay-ari ng mga dolyar. Bago ang pangyayaring ito, nasangkot na rin si Quiboloy at ang nasabing kasamahan sa mga usap-usapan ng pagpapasok ng malaking pera mula sa US papuntang Pilipinas.

Nagpahayag din si Quiboloy nuong 2019 na kaya niyang magpahinto ng mga lindol sa Mindanao sa pamamagitan ng pagsasabi niya na tumigil na ito. Pabirong tugon ng komedyanteng si Vice Ganda sa angking kakayahan ni Quiboloy ay ang paghamon sa kanya na ipahinto ang palabas ng ABS-CBN na “Ang Probinsyano.” Makalipas ang apat na buwan, nawalan ng prankisa ang ABS-CBN.

Nuong sumunod na taon, 2020, si Quiboloy at limang mga kasama niya ay inakusahan ng rape, child abuse at human trafficking ng isang nagsasabing naging biktima. Ang mga kaso ay nadismiss sa kakulangan ng mga ebidensya. Nguni’t nuong 2021, si Quiboloy at ilang mga kasamahan niya ay kinasuhan ng sex trafficking kaugnay sa sinasabing pamimilit niya na makipagtalik sa kanya ang mga batang babae. Ayon pa rin sa mga ulat, ang pinaka-batang babae ay nasa edad 12 lamang. Base sa mga balita, sinasabing tinatakot ni Quiboloy ang mga ito ng walang hanggang kapahamakan. Mayroong nilabas na poster ang Federal Bureau of Investigation (FBI) ng US para sa kanyang pagkakadakip.

Marami pang ibang sari-saring mga akusasyon ang ibinabato sa pastor. Maging ang istasyon ng TV na SMNI, na nakadikit kay Quiboloy, ay naging paksa ng kabi-kabilang mga isyu, kasama na ang mga social media accounts ng KJC. Bunsod na rin marahil ng mga ito, si Quiboloy ay ipinatawag sa Senado upang harapin ang isang imbestigasyon ukol sa mga akusasyon laban sa kanya. Subali’t hindi sinipot ni Quiboloy ang patawag sa kanya. Kung kaya’t, hiniling ni Senador Risa Hontiveros, na nangunguna sa imbestigasyon, na ipaaresto si Quiboloy, ayon sa mga alituntunin ng Senado. Sa panahon na isinusulat ko ito, nag-isyu ang Senado ng tinatawag na show-case order kay Quiboloy upang ipaliwanag bakit hindi siya dapat arestuhin sa pagliban niya sa patawag ng Senado.

Para sa mga sumuporta sa pag-harang ng pag-aresto kay Quiboloy, ang kanilang dahilan ay tila nakabase sa pagiging kaibigan nila ang pastor at ang dating pangulong Duterte. Ang hindi maunawaan ng taong-bayan ay bakit ayaw humarap ni Quiboloy sa isang imbestigasyon. Ang tingin ba niya at mga kaalyado niya na hindi siya nasasakop ng batas? Ang pananagutan ba sa batas ay base sa dami ng mga kaalyadong politiko na maaring magtanggol sa iyo? Dito natin makikita ang uri ng pulitika sa atin. Mas mahalaga, dito natin makikita ang uri at kalidad ng mga pinili ng taong-bayan na maging mga pinuno ng bayan.

Ang opinyon sa artikulong ito ay pawang akin at hindi kumakatawan kaninuman o sa anumang organisasyon.