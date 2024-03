Julie Anne San Jose super kilig, tanggap na pagiging misis ni Rayver Cruz

Palaging matamis, at may kakaibang kilig ang reaksyon ni Julie Anne San Jose, kapag tinatawag namin siyang Mrs. Cruz, o misis ni Rayver Cruz.

Of course, Ilustre ang tunay na family name ni Rayver, na for sure nga ay magagamit ni Julie Anne in the future, pero ngayon, Mrs. Cruz muna, dahil pang-showbiz muna ang pantasya ng marami na mag-asawa sila.

“Hahahahahaha!” tawang-tawa na naman na reaksyon ni Julie.

Anyway, kung pakilig nga ang pag-uusapan, wala na yatang tatalo kina Rayver at Julie. Na halos araw-araw o oras-oras yata ay nakakaranas ng kilig si Julie sa mga paandar ni Rayver, ha!

“Si Rayver kasi, he’s really lovable. Napakadali niyang mahalin. Masarap siyang mahalin,” sabi ni Julie Anne.

“For me kasi, parang araw-araw Valentine’s day, na talagang araw-araw akong kinikilig sa kanya. Especially kapag nakikita ko talaga siya.

“Like recently, in awe talaga ako noong nakita ko siya sa stage, sa concert nila ni Erik Santos. Sobrang kinikilig talaga ako,” sabi ni Rayver.

Magkasundong-magkasundo nga sina Julie, Rayver sa halos lahat ng bagay. Pati nga `yung mga ritwal bago sila sumalang o mag-concert, parehong-pareho sila.

Nagpa-sample nga sila ng handshake na ginagawa nila sa backstage para mas maging ganado raw sila.

“Lagi naming ginagawa `yon. Feeling ko mas nagiging maayos ang performance ko, kapag ginagawa namin `yon,” chika ni Rayver.

Anyway, asahan nga na matinding pasabog ang performance nina Rayver at Julie sa mga concert nila sa Canada. Sabi nga, ang dalawa ang magiging poste ng concert nilang ito, dahil sila ang sanay na sanay na talaga na mag-perform.

“Lahat naman kami magpi-perform talaga. Pantay-pantay lang naman kami.

“Wala naman akong masasabi kina Bianca-Ruru, Barbie-David, dahil may ibubuga talaga sila. Talagang mga talented sila. Kaya nga ngayong pinagsama-sama kami, sure ako na mas magiging masaya,” sey ni Julie.

“Nagkataon lang na kami ni Julie ang mas sanay na, kasi mas madalas kaming mag-show abroad. Pero excited na talaga ako na magsama-sama kami, na makita rin ng mga Global Pinoys ang skills ng lahat,” sabi naman ni Rayver.

Anyway, abangan sina Julie Anne-Ravyer, kasama sina Barbie-David, Bianca-Ruru sa April 5 sa Southview Alliance Church in Calgary, at sa April 7 sa Toronto Pavilion. (Dondon Sermino)