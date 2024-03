Jean Henri Lhuillier saludo sa tagumpay ng Blu Boys

SINALUDUHAN ni Jean Henri Lhuillier ang Cebuana Lhuillier Softball Team sa tagumpay sa Pangea Cup International Slo Pitch Tournament kamakailan.

Sa dominating performance ng Cebuana Lhuillier Softball Team, muling nagwagi ang PH Blu Boys, na ipinagtanggol ang kanilang titulo sa men’s super division ng Pangea Cup International Slo Pitch Tournament.

Ang kompetisyon, na ginanap sa Villages sa Clark Field, Pampanga nitong Marso 8-10 ay nagpakita ng lakas at talento ng mga koponan sa iba’t ibang nasyonalidad, ngunit ang Cebuana Lhuillier ang naghari.

Nagawa ng Cebuana Lhuillier-backed team na lampasan ang lahat ng iba pang koponan sa torneo nang hindi natatalo kahit isang laban, ang PH Blu boys ay nagawang igiit ang kanilang mga sarili bilang pinakamahusay sa torneo.

Sa tagumpay ng koponan, ipinarating ni Cebuana Lhuillier President Jean Henri Lhuillier ang kanyang kagalakan para sa mga nagawa ng koponan.

“This goes to show that once talent is fostered with hard work, no goal is impossible to achieve. Their resounding triumph at the Pangaea Cup is a true testament to their dedication to the game,” sey ni Lhuillier.

Sa gitna ng kapana-panabik na mga laban at kapansin-pansing pagtatanghal, ang espesyal na pagkilala ay dahil kay PH Blu Boys head Coach Jasper Cabrera, na itinanghal na MVP ng men’s super division.

Ang kanyang pamumuno at mga kontribusyon ay naging instrumento sa paggabay sa Cebuana Lhuillier sa isa pang matagumpay na kampanya.

(Elech Dawa)