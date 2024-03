JB Hernandez suwabe magdala ng kabayo

KILALANG mahusay magdala ng debokang kabayo si star jockey Jonathan Basco Hernandez kaya naman naipanalo nito si Prime Factor sa Philracom Rating Based Handicapping System na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas noong Linggo ng hapon.

Paglabas ng aparato ay sinunggaban agad ni Prime Factor ang unahan upang manalo ng banderang-tapos sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Kampante si former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Hernandez sa pagdadala kay Prime Factor sa unahan kahit nakatutok sa kanila ang matulin na si Diversity.

Lamang ng dalawang kabayo si Prime Factor kay Diversity sa kalagitnaan ng karera, pero papasok ng far turn ay umuusad na papalapit sa unahan si Mimbalot Falls.

Pero hindi na rin ito pinadikit nang husto ni Hernandez, pagsapit ng huling kurbada ay kinayog na nito si Prime factor upang makaungos pa ng apat na kabayo sa rektahan.

Rumeremate naman si Don Julio sa rektahan pero hindi na ito pinansin ni Hernandez dahil kakampi niya ito.

Tinawid ni Prime Factor ang meta ng may anim na kabayo ang agwat sa pumangalawang si Don Julio.

Dahil coupled-entry sina Prime Factor at Don Julio ay ibibigay ang segundo puwesto kay Mimbalot Falls samantalang tersero si Diversity habang pang-apat si Open Billing.

Inirehistro ni Prime Factor ang tiyempong 1:24 minuto sa 1,400-meter race sapat upang hamigin ng horse owner na si Felizardo R. Sevilla, Jr. ang P11,000 added prize.

(Elech Dawa)