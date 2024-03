Jayson Tatum, Derrick White nangolekta ng three points

NAGLIYAB mula sa labas ng arc ang Boston Celtics para patahimikin ang dinayong Utah Jazz 123-107 Martes ng gabi sa Salt Lake City.

Nahulog ng 20 3-pointers ang Celtics, pito rito kay Derrick White tungo sa 24 points pang-back up sa 38 ni Jayson Tatum. May tig-apat ding tres sina Tatum at Sam Hauser na tumapos ng 14, nagdagdag ng 16 markers si Jrue Holiday.

Absent ang rotation players ng C’s na sina Jaylen Brown (back), Kristaps Porzingis (hamstring) at Al Horford (toe) pero nagawa nilang dominahin ang second-chance points 22-8.

Binuhat ng 26 points ni Keyonte George ang Utah, naglista si Jordan Clarkson ng 21 at may 20 si Collin Sexton.

Wala rin sa Jazz si leading scorer Lauri Markkanen (thigh) at Taylor Hendricks (toe).

Sinindihan ni Clarkson ang 11-3 run sa third quarter at dumikit ang Utah sa 93-91.

Sumagot ng nakakangilong 20-0 run ang Celtics mula sa dulo ng third patawid ng fourth, sa back-to-back 3s ni Holiday ay muling bumuka ang lamang 113-91 may 6 1/2 minutes na lang.

Nagpapahinga pa sa bench si Tatum nang ikasa ng Boston ang run, pinuwersa ang Jazz sa 12 straight possessions na walang basket para kontrolin ang laro.

(Vladi Eduarte)