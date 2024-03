Hindi peke ang pakilig: Barbie Forteza, David Licauco malalim na ang ‘relasyon’

Hindi raw pinepeke nina Barbie Forteza at David Licauco ang pagpapakilig sa mga fan. Hindi nga raw nila ginagawa `yon, o sinasadya na magharutan sa harap ng maraming tao, para lang kiligin ng mga faney.

“Pagdating sa pagpapakilig, sa totoo lang po, hindi namin sinasadya `yon. Like kung nagtitinginan man kami sa mga duet namin, naghihintayan kasi kami kung sino na ang kakanta. Hahahahaha!

“Kumbaga, nagtatantiyahan kami kung ano na ang susunod na gagawin.

“So, ngayon ngang pupunta kami sa Canada, of course, bukod sa pagpapakilig sa ating mga global Pinoy, marami rin kaming production number, hindi lang as a couple, kundi meron ding girl power. Hindi lang talaga siya pang-love team ito. Group effort talaga ito,” sabi ni Barbie.

At yes, hindi nga ito ang first time nilang mag-abroad, dahil nagkasama na rin sila sa Hong Kong, South Korea noon. At marami nga raw siyang na-discover kay David sa mga travel nila.

“‘Pag nasa abroad kami, like sa Korea o sa Hong Kong, nagagamit ko ang pagiging kalma niya. Ako kasi madali akong mataranta, kapag merong hindi naayon sa itinerary o naliligaw ako.

“Si David kasi, mas kalmado siya. Baby kalma talaga siya. Malaking tulong `yon sa akin. At nakakarating naman kami sa paroroonan. You’re the man!” patawa-tawang kuwento ni Barbie.

Anyway, siyempre habang tumatagal, lalong lumalalim ang ‘relasyon’ nila. Hindi na nga sila basta-basta love team lang, dahil masasabi ngang malapit na kaibigan na rin talaga nila ang isa’t isa.

“Malalim na talaga. Hahahahaha!

“Honestly noong bago ang BarDa, aaminin ko, iniisip ko kung paano ba kami magwu-work. Tapos ngayon nandito na kami sa point na alam na namin kung paano ang isa’t isa.

“So parang I feel like a team already. Alam na namin ang weaknesses, and strength ng isa’t isa.

“At the end of the day, kapag tapos na ang show, ang work, nakikilala na namin ang isa’t isa, siya as David talaga, at ako rin ganun siya sa akin,” sabi pa rin ni Barbie.

Si David naman, wala raw ibang ka-close sa showbiz na babae, kundi si Barbie lang.

“Siya lang talaga ang ka-close ko na babae sa showbiz. I super appreciate her talaga. She tries her best na intindihin talaga ako.

“Gusto ko ngang mag-thank you sa kanya lagi, kasi she makes me feel comfortable sa showbiz, na alam kasi niya na mahiyain ako, na hindi ako ma-showbiz.

“But with her around, nagiging comfy talaga. Kaya thank you talaga Barbie,” sabi na lang ni David.

Anyway, abangan sina Barbie, David, kasama sina Bianca Umali-Ruru Madrid, Julie Anne San Jose-Ravyer Cruz sa April 5 sa Southview Alliance Church in Calgary, at sa April 7 sa Toronto Pavilion.

Sa mga detalye, tawag lang sa 587-834-1820 (Vangie), 416-731-4772 (Beth), 416-825-5750 (Candace).

Bongga! (Dondon Sermino)