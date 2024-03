Francine Diaz mahal na rin daw si Seth Fedelin

Parang soundtrack ng buhay nina Francine Diaz at Seth Fedelin ang bago nilang kanta na ‘Tunay’.

Bukod sa nagko-compliment ang boses nila sa isa’t isa, bagay na bagay rin ang lyrics sa kanila.

Abangers nga sa pag-upload sa YouTube ang Cloudies (tawag sa fans nina Francine at Seth). Literal na tumambay sila sa nasabing online video sharing media platform para mauna silang mag-stream at mapanood ang music video ng FranSeth.

Matagal na silang excited mapanood ang video at mapakinggan na rin ang nasabing kanta na parte ng official ‘Star Magical Prom 2024’ soundtrack.

Hindi naman binigo nina Francine at Seth ang fans nila. Maganda ang song choice nila, ha. May kilig kang mapi-feel habang pinanonood mo ang music video. Ramdam mo ‘yung feelings nila sa isa’t isa. ‘Yung tipong hindi nila masabi ang tunay nilang nararamdaman at dinaan na lang nila sa kanta. Bongga!

Siyempre pa, dahil ang kantang ito ang first song together nina Francine at Seth, hindi papayag ang FranSeth Cloudies na hindi mag-trending ang ‘Tunay’ sa lahat ng social media platforms lalo na sa YouTube kung saan ito naka-upload.

Pinutakti ng positive comments ang nasabing post sa YT.

“It’s very normal, hindi pilit!. Sobrang genuine at bagay na bagay sa FranSeth ‘yung kanta. Tunay na mahuhusay.”

“Ang wholesome talaga ng FranSeth! Pati boses nila may chemistry.”

“Ang ganda ng song, ang bilis maka-LSS! Simple pero ang may feelings.”

“The visuals, voices, synchronization and genuine smiles are all giving. Winner!”

Feel na feel ng netizens na may nararamdaman na rin daw si Chin (palayaw ng aktres) sa binata. Wish nga nila ay sagutin na raw nito si Seth para maging opisyal na ang kanilang love sa isa’t isa o baka nga raw mag-on na ang dalawa at hindi lang inaamin sa publiko.

Waiting ang Cloudies sa mga susunod na mangyayari sa idols nila. Sabi nga ng kanta, “Pinapangako ko, mamahalin ka, ako’y nandito iyong kasama. Di baleng wala ng materyal na bagay, nasa akin ang pag-ibig na tunay! “

‘Yun na!