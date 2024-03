Inaprubahan ng Commission on Appointment (CA) ang appointment ng dating senador at kongresista na si Ralph Recto bilang kalihim ng Department of Finance (DOF).

Inirekomenda ni Senador Ramon Bong Revilla Jr., chair ng CA Committee on Finance ang kumpirmasy-on ni Recto sa plenaryo. Nanumpa si Recto bilang Finance secretary noong Enero.

“I take pride in endorsing the distinguished individual who possesses the expertise and commit-ment needed to lead our nation towards economic prosperity and fiscal stability,” pahayag ni Revilla.

Walang miyembro ng CA ang tumutol sa kumpirmasyon ni Recto sa DOF. Si Recto ay nahalal bilang representative ng 6th District ng Batangas at Deputy Speaker ng Kamara bago tinalagang kalihim.

Nauna nang sinabi ni Recto na hindi niya itutulak ang bago o dagdag na buwis at nangakong pai-igtingin lang ang koleksiyon nito.

“Mahalaga ‘yong growth, mahalaga ‘yong lalo na ngayon, we’re still in an economic recovery stage, so sa panahon natin ngayon, palagay ko hindi nararapat na masyadong magpataw tayo ng maraming buwis. Let’s concentrate our efforts muna sa tax collection efficiency din,” sabi ni Recto. (Dindo Matining)