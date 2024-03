Capital1, Smart Scribes kapwa wagi sa PSA Cup

MATAMIS na nakapaghiganti ang Smart Sports Scribes laban sa Say Chiz Smileys habang nakabalik ang Capital1 Solar Boys sa pagwawagi sa panalo kontra Strong Group Athletics Press Row Boys sa ikalawang round ng Philippine Sportswriters Association (PSA) 2024 Cup sa Ninoy Aquino Stadium, Martes ng gabi, Marso 12.

Ang Solar Boys, na nalasap ang unang pagkatalo sa huli nilang laro, ay naglabas ng kanilang galit sa Press Row Boys sa paghugot ng 82-63 panalo, habang ang Sports Scribes ay binawian ang Smileys, 67-61, upang ibahagi ang nangungunang puwesto sa torneo na isa sa mga proyekto ni PSA President Nelson Beltran ng Philippine Star.

Bumalikwas ang Capital1 sa matamlay na simula at umasa sa depensa bago nito napigilan ang Press Row Boys.

Nagawang ipasok ni John Bryan Ulanday ang dalawang tres tungo sa game-high 23 puntos bukod sa pagtala ng 5 rebounds, 2 assists at 2 steals habang si Christian Jacinto ay may 16 puntos at walong rebounds sa Solar Boys.

Bida rin para sa Capital1 (Team Bonilla) sina Aldo Aviñante at Mark Montejo na may double-double na 13 puntos at 10 rebounds, at 12 puntos at 10 rebounds para sa Capital1 (3-1), na suportado nina Mandy at Milka Romero, Bulakan Mayor Vergel Meneses, Uratex, at Rebel Sports.

Hindi sapat ang 23 puntos ni Eugene Flores at double-double na 15 puntos at 17 rebounds ni Diego Dela Paz dahil nanatiling mailap ang unang panalo para sa SGA pagkatapos ng apat na laro.

Matatag namang pinigilan ng Smart Scribes, na suportado ni Danny Espiritu at Headstart Sports Academy, ang late fightback mula sa Say Chiz kung saan umiskor si Reuben Terrado ng krusyal na anim na puntos na nagpatigil sa 17-5 run mula sa Smileys.

May solid games din ang Sports Scribes mula kina AJ Bolando at Jeremiah Sevilla. Umiskor si Bolando ng team-high 19 puntos kasama ang pitong rebounds at dalawang assists habang si Sevilla ay umiskor ng 17 puntos kasama ang tatlong assists para tulungan ang Smart na umunlad sa 3-1 na rekord at nakatabla sa unahan ang Capital1.

Sa kabila ng pagkatalo, tatlong manlalaro mula sa Say Chiz, na bumagsak sa 2-2 record, ay tumapos na may double figures na may 21 puntos at 14 rebounds ni team captain Jonas Terrado, Cedelf Tupas na may 17 puntos at siyam na assists at 16 puntos ni Jeric Lopez.

Magpapatuloy ang aksiyon sa susunod na linggo Martes, Marso 19, sa parehong venue kung saan magtatapat ang Smart at Strong Group Athletics sa unang laro na susundan ng Capital1 Solar Boys laban sa Say Chiz Smileys.

(Lito Oredo)