Anong klaseng utak nitong Sandiganbayan?

Malaki ang problema ni Sen. Jinggoy Estrada kung paano niya ibaligtad ang kanyang conviction sa direct and indirect bribery na ipinataw sa kanya ng Sandiganbayan kaugnay sa pork barrel scam.

Pero pinawalang-sala si Jinggoy sa mas mabigat na kasong plunder ng anti-graft court dahil wala raw sapat na ebidensiya na siya at si pork barrel queen Janet Napoles ay nakinabang sa kanilang transaksiyon na nagkakahalaga ng P50 million. Yan ang amount na batayan sa kasong plunder.

Teka nga!

Bakit sinabi ng Sandiganbayan na ‘di nakinabang si Jinggoy sa perang diumano’y ninakaw sa gobiyerno pero pinatawan pa rin siya ng direct and indirect bribery conviction?

Maski si dating senator Leila de Lima, na noo’y kalihim ng Department of Justice na nagsampa ng kasong plunder sa Office of the Ombudsman kay Jinggoy ay nagtataka rin.

Ani De Lima, mismong ang middlewoman ni Napoles na si Ruby Tuason ang nagsabing nakipag-ugnayan siya sa senador sa kanyang Priority Development Assistance Fund.

Ito’y pinatotohanan ni Benhur Luy na principal witness laban kay Napoles at Jinggoy. Sinabi ni Luy sa korte na siya mismo ang naghatid ng kickback sa opisina ni Jinggoy.

Magsasampa ng appeal si Jinggoy sa Supreme Court.

Kapag itinaguyud ng Korte Suprema ang conviction ng senador ay papasok siya sa bilangguan ng 16 na taon at ‘di na siya makakahawak ng anumang puwesto sa gobiyerno.

Sayang ang mga boto na nakuha ni Jinggoy bilang senador.

* * *

Pero ito naman ang nakakatawa sa Sandiganbayan.

Pinawalang-sala nito si dating Makati mayor Elenita Binay sa mga kasong graft at malversation kaugnay sa maanomalyang pagbili ng mga P9.9 milyong medical equipment para sa Ospital ng Makati isang dekada na ang nakaraan.

Pero dalawang co-accused ni Binay na sina Jaime delos Reyes at Conrado Pamintuan ay na-convict sa kasong graft at pinatawan ng 8 na taon na pagkabilanggo at perpetual disqualification from government service.

Ano ba yan mga bossing?

Pinawalang-sala ninyo ang amo pero pinarusahan ninyo ang mga piyon o yung sumunod lang sa utos!

Where’s the logic here?

Anong klaseng mga utak ninyo diyan sa Sandiganbayan?