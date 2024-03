Angeline Poyos, Golden Tigresses namumuro sa first round sweep

Mga laro sa Sabado:

(Araneta Coliseum)

2:00pm – DLSU vs NU

4:00pm – Adamson vs UST

KINAPITAN ng University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses si Angeline Poyos upang tulungang ilista ang 25-22, 25-20, 26-24 panalo kontra University of the Philippines (UP) Lady Maroons sa UAAP Season 86 women’s volleyball eliminations, Miyerkoles, sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Nahirang na Best Player of the Game si Poyos matapos magtala ng 22 points mula sa 18 attacks at apat na service aces upang manatiling malinis ang Golden Tigresses sa anim na laro.

Bumakas din si Xyza Gula ng 14 puntos kasama ang 12 kills at dalawang service aces habang 12 ang kinana ni Regina Grace Jurado para sa panalo ng Espana-based squad na nasa tuktok ng team standings at lumalapit sa asam na first round elimination sweep.

Naka-una ng dalawang set ang Golden Tigresses pero hindi naging madali sa kanila ang pagsakmal ng 25-22 at 25-20 papasok ng third frame.

Muling nabigyan ng magandang laban ang Golden Tigresses sa third frame, muntik pang sumadsad nang makalamang ang Lady Maroons ng dalawa 15-17.

Nanatili ang bangis ng UST nang akayin sila nina Poyos at Gula para itakas ang mahirap na panalo sa set 3.

Nalasap naman ng Lady Maroons ang pang-anim na sunod na talo at tanging sila na lamang ang hindi pa nakakatikim ng panalo ngayong season.

May tsansa ang Golden Tigresses na walisin ang first round eliminations pagharap nila sa Adamson University (AdU) Lady Falcons sa Sabado ng alas-4 ng hapon sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City.

Tumipa si Stephanie Bustrillo ng 14 puntos para sa UP na sunod na makakalaban ang University of the East (UE) Lady Red Warriors sa Linggo (4pm) sa Big Dome rin.

(Elech Dawa)