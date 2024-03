Andrea Brillantes, Kyle Echarri ayaw lang daw umamin sa relasyon

Umaapaw ang kilig ng mga tagahanga nina Andrea Brillantes at Kyle Echarri dahil sa very touching na birthday message ng huli sa una.

Gabi na ng actual birthday ni Andrea noong Martes nang nag-post si Kyle sa kanyang Instagram.

Buong araw itong inabangan ng fans. Kahit na alam nila na in-advance ni Andrea ang selebrasyon ng kanyang 21st birthday noong Sabado kasama ang buong pamilya, mga close friends, at si Kyle nga.

Hindi naman binigo ni Kyle ang fans nila ng birthday girl dahil may pa-‘tribute’ nga ito.

“Happy birthday to this one. Stay happy, stay beautiful. I hope you always keep that smile on your face and always keep those dreams you’ve had ever since we were kids. You’re 21 now and I’m happy to say I’ve known you and seen you grow for the past 8 years of our lives kahit sa malayo pa yan. Thanks for making me smile,” ang caption ni Kyle sa mga photos ni Andrea na pinost niya sa kanyang IG.

Kahit mga fan ng KyleDrea ay alam kung gaano ka-cheesy at ka-sweet ang binata kay Blythe. Madalas ngang nakikita ‘yon ng fans sa physical contacts gaya nung pag-alalay, paghawak ng kamay, pag-akbay at pangungulit nito sa aktres. Kaya nanibago ang fans nang bigla itong mag-post ng very touching birthday message.

Kinikilig sa pagbibigay ng komento ang netizens sa mga kumalat na screenshots ng IG story ni Kyle.

“It’s so cute that we get to see how Kyle hard launches and posts Blythe at his main IG account. They sure do enjoy the company of each other, KyleDrea through and through.”

“Kyle’s IG stories birthday greetings, yung emoji at smile ride. Okay na. Tapos na ang laban.”

Samantala, may mga tao rin talagang pilit na nang-iintriga sa closeness ng mga artista gaya ng KyleDrea.

Marami kasing nagsasabi na matagal nang may relasyon ang dalawa at ayaw pa lang daw umamin.

May mga Marites pang pilit na nagkukuwento na mga incident daw sa taping ng teleserye nila noon na nakikitang sobrang sweet ang dalawa off cam.

Anyway, mukhang botong-boto naman ang pamilya at mga kaibigan ni Blythe kay Kyle. Ayon ‘yan sa mga ka-chika naming um-attend sa advance party ng dalaga sa Manila Yacht Club.

Basta happy sina Andrea at Kyle sa isa’t isa, hayaan na muna natin iyon. (Ogie N. Rodriguez)